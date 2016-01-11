金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透伦敦1月11日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上周未能推低，欧元回升至1.0820美元上方，有望上探1.0950乃至更高的水平。只有回落至1.0800下方才有可能重新测试1.0600，也即自2000年10月所创纪录低位0.8220拉出的趋势线支撑位。跌穿1.0600后，有可能重返1.0465和去年所及低位。
美元/日圆：经历七日连跌后，美元有望重返去年8月所及接近116.00区域的低位。汇价需回升至118.30区域上方才有望稳定升势并上探120.00区域。
欧元/英镑：上周意外突破0.7495，开启上探2015年2月所及高位0.7595的可能，0.7595也是汇价自欧洲央行启动量化宽松(QE)政策以来所及最高水准。10月高位0.7490/95目前成为支撑位，之后为0.7410区域，跌穿后有可能重新跌向0.7280区域。
英镑/美元：经历10日连跌后，依然表现疲弱，仍可能重新测试2010年低位1.4230美元。只有回升至1.4650上方才能终止跌势，实现企稳并回升至1.4820。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0881 1.0929 -0.44 +0.19 1.0860
美元/日圆 117.90 117.44 +0.39 -2.00 120.30
欧元/日圆 128.29 128.30 -0.01 -1.67 130.47
美元/瑞郎 0.9980 0.9946 +0.34 -0.38 1.0018
英镑/美元 1.4571 1.4517 +0.37 -1.13 1.4738
美元/加元 1.4120 1.4168 -0.34 +2.03 1.3839
澳元/美元 0.7007 0.6951 +0.81 -3.68 0.7275
新西兰元/美元 0.6565 0.6538 +0.41 -3.81 0.6825
欧元/瑞郎 1.0860 1.0870 -0.09 -0.24 1.0886
欧元/英镑 0.7467 0.7524 -0.76 +1.36 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2602 9.2851 -0.27 +0.98 9.1705
美元/挪威克朗 8.8655 8.8575 +0.09 +0.29 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债