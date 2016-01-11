路透伦敦1月11日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周未能推低，欧元回升至1.0820美元上方，有望上探1.0950乃至更高的水平。只有回落至1.0800下方才有可能重新测试1.0600，也即自2000年10月所创纪录低位0.8220拉出的趋势线支撑位。跌穿1.0600后，有可能重返1.0465和去年所及低位。

美元/日圆：经历七日连跌后，美元有望重返去年8月所及接近116.00区域的低位。汇价需回升至118.30区域上方才有望稳定升势并上探120.00区域。

欧元/英镑：上周意外突破0.7495，开启上探2015年2月所及高位0.7595的可能，0.7595也是汇价自欧洲央行启动量化宽松(QE)政策以来所及最高水准。10月高位0.7490/95目前成为支撑位，之后为0.7410区域，跌穿后有可能重新跌向0.7280区域。

英镑/美元：经历10日连跌后，依然表现疲弱，仍可能重新测试2010年低位1.4230美元。只有回升至1.4650上方才能终止跌势，实现企稳并回升至1.4820。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0881 1.0929 -0.44 +0.19 1.0860

美元/日圆 117.90 117.44 +0.39 -2.00 120.30

欧元/日圆 128.29 128.30 -0.01 -1.67 130.47

美元/瑞郎 0.9980 0.9946 +0.34 -0.38 1.0018

英镑/美元 1.4571 1.4517 +0.37 -1.13 1.4738

美元/加元 1.4120 1.4168 -0.34 +2.03 1.3839

澳元/美元 0.7007 0.6951 +0.81 -3.68 0.7275

新西兰元/美元 0.6565 0.6538 +0.41 -3.81 0.6825

欧元/瑞郎 1.0860 1.0870 -0.09 -0.24 1.0886

欧元/英镑 0.7467 0.7524 -0.76 +1.36 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2602 9.2851 -0.27 +0.98 9.1705

美元/挪威克朗 8.8655 8.8575 +0.09 +0.29 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价