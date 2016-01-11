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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 17:23 BJT

《全球汇市》人民币持坚引发日圆走软，但人民币贬值忧虑犹存

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0889 1.0929 -0.37 +0.27 1.0860

美元/日圆 117.74 117.44 +0.26 -2.13 120.30

欧元/日圆 128.20 128.30 -0.08 -1.74 130.47

美元/瑞郎 0.9976 0.9946 +0.30 -0.42 1.0018

英镑/美元 1.4568 1.4517 +0.35 -1.15 1.4738

美元/加元 1.4128 1.4168 -0.28 +2.09 1.3839

澳元/美元 0.6999 0.6951 +0.69 -3.79 0.7275

新西兰元/美元 0.6553 0.6538 +0.23 -3.99 0.6825

欧元/瑞郎 1.0864 1.0870 -0.06 -0.20 1.0886

欧元/英镑 0.7473 0.7524 -0.68 +1.44 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2644 9.2851 -0.22 +1.02 9.1705

美元/挪威克朗 8.8665 8.8575 +0.10 +0.30 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李春喜/陈宗琦/于春红; 审校 高琦/龚芳/李春喜/白云)

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