《全球汇市》人民币持坚引发日圆走软，但人民币贬值忧虑犹存

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0889 1.0929 -0.37 +0.27 1.0860
美元/日圆 117.74 117.44 +0.26 -2.13 120.30
欧元/日圆 128.20 128.30 -0.08 -1.74 130.47
美元/瑞郎 0.9976 0.9946 +0.30 -0.42 1.0018
英镑/美元 1.4568 1.4517 +0.35 -1.15 1.4738
美元/加元 1.4128 1.4168 -0.28 +2.09 1.3839
澳元/美元 0.6999 0.6951 +0.69 -3.79 0.7275
新西兰元/美元 0.6553 0.6538 +0.23 -3.99 0.6825
欧元/瑞郎 1.0864 1.0870 -0.06 -0.20 1.0886
欧元/英镑 0.7473 0.7524 -0.68 +1.44 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2644 9.2851 -0.22 +1.02 9.1705
美元/挪威克朗 8.8665 8.8575 +0.10 +0.30 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李春喜/陈宗琦/于春红; 审校 高琦/龚芳/李春喜/白云)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债