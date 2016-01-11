更新版 1-台湾货币市场：短率大致平稳，因应农历年关操作心态偏向保守

* 部分公股银行没有多余资金可供拆出 * 农历年关前调度人心态仍偏向保守 * 公债RP市场投信和寿险资金不少 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北1月11日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。资金调度人士表示，提存期中旬，部分大型公股银行 很奇特地即没有多余资金可供拆出，市场资金分配不均，农历年关前的调度情况市场仍存保守心态。 资调人士指出，可能是近期国库时有借款，使得大型公股银行的资金水位未如预期宽松，不过市场的供需 仍算平稳，票券商的调入仍相当平顺，利率也未见走高。至于从上周五开始，已经有民营银行按照台银的安排 开始领新钞，这也可能让他们的周转金水位偏低。 〞要借钱的很少，要销钱的也普普，电话没有很多，〞一位大型银行交易员说。 票券商则表示表示，目前市场上一周期的拆款相当好借，利率也不高，虽然票券商积极想要调入农历年后 的资金，不过多数银行还没打算做跨月的拆出，可能还是要等到将近月底才会有动作。 〞农历年关，一般央行会让市场宽松一点，但因为有不确定性，所以会保守一点，〞一位民营银行交易员 说。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，周五通货发行数来到1.7 60兆(万亿)，一周约增加508.8亿。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.232% 0.232% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.340% --一周拆款利率区间 0.230-0.370% 0.230-0.360% **承做跨年短票为主** 在短票市场方面，大型票券交易商指出，市场资金充裕，目前的短票集中在年后为主，年前的缺口则多以 拆款支应。由于目前大型银行也都能够拆出一周的拆款，且利率也维持在0.33%的偏低水位，市场资金供给有 序。 另外一家大型票券商也表示，目前卖出的票仍然以跨农历年后的35天以上长天期短票为主。目前买票的力 道也还不算小，因此积极操作。 〞现在短票主要调整天期，以过年后为主，还算平稳，〞一位大型票券商交易员表示。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.350%，上日为0.347% ；上日区间为0.33-0.37%，前日区间则在0.31-0.40%；上日成交量102.44亿台币，前日63.49亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率同上日在0.33-0.35%。年关后的成交利 率则在0.35-0.36%，持平不变。 台湾央行周一称，共发行568亿台币定存单。与今日到期金额566亿台币相同，存单发行余额增2亿。 本周央行定存单到期金额达1兆(万亿)145.8亿台币，除周一之外，资金落点为周二5,451.0亿、周三1,600 .3亿、周四1,914.5亿及周五614.0亿。 拆款中心资料 显示，周一的超额准备为166亿台币，累积超额准备为1,449亿台币、加计前期1%的超 额准备为4,693亿台币。 **投信和寿险进场抢券** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，目前投信资金宽裕，年内的资金颇多。 交易员表示，寿险资金目前也有进场，续单率很高，资金供给颇多，银行承做则是意愿稍低一点；不过投 信和寿险承做意愿算高，已能支应市场的需求。 〞投信今天后来还出来丢钱了，〞一位小型证券商交易员说。 今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端在0.35-0.37%，大致同上日；短天 期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，也同上日。区间高位多是跨年后到期的附买回交易。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率也大致没变；短天期公债附买回利率区间落在0.28-0.33%； 短天期公司债附买回利率区间则在0.33-0.38%。交易商指出，债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机 构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。(完) (审校 曾祥进)