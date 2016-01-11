香港个股：大悦城子公司拟发首期最多30亿境内公司债，询价利率3-4.5%

路透香港1月11日 - 在中国从事物业投资及酒店经营的大悦城地产 周一称，拟透过其内地子公司发行首期本金额15亿元人民币的境内债券，另外超额配售高至15亿元，为期五年，询价利率区间为3.0-4.5%。

公司的声明称，其在内地注册的间接全资附属公司中粮置业投资有限公司将为债券发行人，此前已获中国证监会批准分期发行最多74亿元的境内公司债券。

大悦城称，是次拟发行的首期公司债券，为期五年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券票面利率纣按簿记建档结果确定，发行人将于1月13-14日期间向合资格投资者发行债券。

发行人及境内公司债券获中诚信证券评估给予＂AA+＂评级。（完）

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