中港个股：中国石油和雪佛龙在华合作开发的高含硫气田项目已投产

路透北京1月11日 - 中国石油 母公司周一称，中国石油和雪佛龙(Chevron) 在中国西南地区合作开发的一处陆上天然气田于2015年底投产。

中国石油天然气集团公司在其官网发布声明称，2015年12月30日，川东北天然气项目罗家寨高含硫气田A井组投产。罗家寨(含滚子坪)气田开发建设是一期工程，年生产能力30亿立方米。

在高含硫气田开发方面经验丰富的雪佛龙为项目运营方，持有49%权益。其余权益归中国石油所有。

在2007年与雪佛龙签约后，中国石油原计划2010年开始投产。