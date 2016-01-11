中港个股：中国石油和雪佛龙在华合作开发的高含硫气田项目已投产

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透北京1月11日 - 中国石油 母公司周一称，中国石油和雪佛龙(Chevron) 在中国西南地区合作开发的一处陆上天然气田于2015年底投产。
中国石油天然气集团公司在其官网发布声明称，2015年12月30日，川东北天然气项目罗家寨高含硫气田A井组投产。罗家寨(含滚子坪)气田开发建设是一期工程，年生产能力30亿立方米。
在高含硫气田开发方面经验丰富的雪佛龙为项目运营方，持有49%权益。其余权益归中国石油所有。
在2007年与雪佛龙签约后，中国石油原计划2010年开始投产。
两家公司曾表示，该项目已探明储量达1,760亿立方米。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债