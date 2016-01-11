全球金属：CME推出的日本铝升水合约完成了首批交易

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
CME于三年半前推出美国升水合约，于去年9月推出欧洲升水合约。其日本升水合约的推出完成了在全球范围内的布局，但推出的时机凸显了两大交易所之间竞争加剧。
LME于11月23日推出其亚洲新的铝升水合约。LME是工业金属的全球历史最悠久及最大市场，目前由港交所结算所 拥有。
但根据交易所数据，LME东亚及东南亚合约直到去年底都没有交易。数年来铝业一直呼吁推出合约以帮助对冲价格风险，因铝升水四年来不断上涨，到2015年时上涨三倍至每吨逾400美元。
升水不断增加，因仓库前排队提货的人持续增加，流入仓库的铝数量多于仓库交付的数量，这使得铝业承受风险，因为会员不能对冲他们的价格风险。
但一年前泡沫破裂了，包括主要生产商俄铝在内的许多铝生产企业都在质疑，新合约是否推出的太迟了。升水下跌，因中国增加出口，而且LME改变库存规则使供应得以释放。(完)
(编译 高琦/于春红; 审校 蔡美珍/孙茉莉)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债