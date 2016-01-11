全球金属：CME推出的日本铝升水合约完成了首批交易

CME于三年半前推出美国升水合约，于去年9月推出欧洲升水合约。其日本升水合约的推出完成了在全球范围内的布局，但推出的时机凸显了两大交易所之间竞争加剧。

LME于11月23日推出其亚洲新的铝升水合约。LME是工业金属的全球历史最悠久及最大市场，目前由港交所结算所 拥有。

但根据交易所数据，LME东亚及东南亚合约直到去年底都没有交易。数年来铝业一直呼吁推出合约以帮助对冲价格风险，因铝升水四年来不断上涨，到2015年时上涨三倍至每吨逾400美元。

升水不断增加，因仓库前排队提货的人持续增加，流入仓库的铝数量多于仓库交付的数量，这使得铝业承受风险，因为会员不能对冲他们的价格风险。

但一年前泡沫破裂了，包括主要生产商俄铝在内的许多铝生产企业都在质疑，新合约是否推出的太迟了。升水下跌，因中国增加出口，而且LME改变库存规则使供应得以释放。(完)