中国经济：今年力争搭建改革主体框架，全面评估各领域改革--习近平

路透北京1月11日 - 中国国家主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平周一称，今年要力争把改革的主体框架搭建起来，并要加强对各领域改革的全面评估。

新华社引述他在中央全面深化改革领导小组第20次会议上讲话称，要牢牢扭住全面深化改革各项目标，落实主体责任，理清责任链条，拧紧责任螺丝，提高履责效能，打通关节、疏通堵点、激活全盘，努力使各项改革都能落地生根。

“全面深化改革头三年是夯基垒台、立柱架梁的三年，今年要力争把改革的主体框架搭建起来。”习近平称。

会议并审议通过了关于全面推进政务公开工作的意见、开展承担行政职能事业单位改革试点的指导意见等。

习近平此前在重庆调研时表示，当前和今后一个时期制约中国经济发展的主要因素在供给侧，加大供给侧结构性改革力度，重点在于促进产能过剩有效化解等。