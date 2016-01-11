马来西亚期市：棕榈油期货收低1.5%，受全球股市动荡与油价挫跌拖累

路透吉隆坡1月11日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌至逾三周低点，政府数据虽然提供支撑，但仍受原油价格下挫与全球股市震荡拖累。

指标3月棕榈油期货 收盘下跌1.5%至每吨2,398马币(547.49美元)。盘中一度触及2,383马币，为12月18日以来最低水平。

本日交易量49,371口。

吉隆坡一名交易商表示，市场下跌可能是因为交易商已经消化预期中的产量下滑，他指的是马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的政府数据。

“尽管出口数据优于预期，结转库存下降，市场仍旧下跌，因可用的库存足以抵销需求，”他表示。

根据MPOB，马来西亚12月棕榈油出口下降1.1%，路透预估为下滑6.6%。

12月库存与产量同样下滑，分别减少9.5%与15.4%。(完)

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