马来西亚期市：棕榈油期货收低1.5%，受全球股市动荡与油价挫跌拖累

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透吉隆坡1月11日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌至逾三周低点，政府数据虽然提供支撑，但仍受原油价格下挫与全球股市震荡拖累。
指标3月棕榈油期货 收盘下跌1.5%至每吨2,398马币(547.49美元)。盘中一度触及2,383马币，为12月18日以来最低水平。
本日交易量49,371口。
吉隆坡一名交易商表示，市场下跌可能是因为交易商已经消化预期中的产量下滑，他指的是马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的政府数据。
“尽管出口数据优于预期，结转库存下降，市场仍旧下跌，因可用的库存足以抵销需求，”他表示。
根据MPOB，马来西亚12月棕榈油出口下降1.1%，路透预估为下滑6.6%。
12月库存与产量同样下滑，分别减少9.5%与15.4%。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)