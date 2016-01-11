企业并购：中国化工牵头财团斥资10亿美元购并德企克劳斯玛菲集团

路透香港1月11日 - 中国化工集团公司 等中国投资团队周一同意斥资9.25亿欧元(10.1亿美元)购并克劳斯玛菲集团(KraussMaffei)，为中国投资者迄今对德国企业最大一宗投资案。

AGIC及Onex分别发表声明指出，同时包括国新国际投资公司及私募股权企业AGIC Capital在内的中国投资团队，同意自加拿大Onex 手中买下德国塑料加工机械制造商--克劳斯玛菲集团。

汤森路透数据显示，此次购并规模超越中国于2012年投资德国企业所创下的纪录，当时建筑企业三一重工 以6.98亿美元买下混凝土泵生产商Putzmeister。

此次购并亦成为中国企业意图透过海外购并，提升技术及品牌知名度的最新案例。

Onex在声明中指出，这项购并案可望在2016年上半完成，但尚待监管当局的核定。Onex在2012年以5.68亿欧元，自美国投资公司Madison Capital手中收购克劳斯玛菲。

拒绝具名的知情人士表示，渣打银行担任买方顾问，而巴克莱(Barclays)则为克劳斯玛菲的顾问。