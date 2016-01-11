企业并购：中国化工牵头财团斥资10亿美元购并德企克劳斯玛菲集团

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透香港1月11日 - 中国化工集团公司 等中国投资团队周一同意斥资9.25亿欧元(10.1亿美元)购并克劳斯玛菲集团(KraussMaffei)，为中国投资者迄今对德国企业最大一宗投资案。
AGIC及Onex分别发表声明指出，同时包括国新国际投资公司及私募股权企业AGIC Capital在内的中国投资团队，同意自加拿大Onex 手中买下德国塑料加工机械制造商--克劳斯玛菲集团。
汤森路透数据显示，此次购并规模超越中国于2012年投资德国企业所创下的纪录，当时建筑企业三一重工 以6.98亿美元买下混凝土泵生产商Putzmeister。
此次购并亦成为中国企业意图透过海外购并，提升技术及品牌知名度的最新案例。
Onex在声明中指出，这项购并案可望在2016年上半完成，但尚待监管当局的核定。Onex在2012年以5.68亿欧元，自美国投资公司Madison Capital手中收购克劳斯玛菲。
拒绝具名的知情人士表示，渣打银行担任买方顾问，而巴克莱(Barclays)则为克劳斯玛菲的顾问。
中国化工集团公司未立即回覆电邮的置评要求。另无法联系到国新国际予以置评。(完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
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--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)