东南亚股市：菲律宾股市重挫4.4%领跌，受陆股及油市疲势拖累

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
证交所及汤森路透数据显示，外资分别卖超马来西亚，印尼及泰国股市1.86亿马币(4,250万美元)，6,880亿卢比(4,960万美元)及2.56亿泰铢(706万美元)。
一份投资者信心调查报告显示，由于全球经济不确定性对政府提振经济的政策构成压力，因此外资最为看空泰国股市前景。
越南指标VN指数 下跌0.39%，以逾四个月低位作收。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 313.89 -4.84 -1.52 -5.69 332.82
新加坡 2708.85 -42.38 -1.54 -6.03 2882.73
马来西亚 1637.59 -20.02 -1.21 -3.24 1692.51
泰国 1234.50 -9.68 -0.78 -4.16 1288.02
印尼 4465.48 -80.81 -1.78 -2.78 4593.01
菲律宾 6288.26 -287.17 -4.37 -9.55 6952.08
越南 557.87 -2.18 -0.39 -3.65 579.03
(完)
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(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)