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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 20:18 BJT

东南亚股市：菲律宾股市重挫4.4%领跌，受陆股及油市疲势拖累

证交所及汤森路透数据显示，外资分别卖超马来西亚，印尼及泰国股市1.86亿马币(4,250万美元)，6,880亿卢比(4,960万美元)及2.56亿泰铢(706万美元)。

一份投资者信心调查报告显示，由于全球经济不确定性对政府提振经济的政策构成压力，因此外资最为看空泰国股市前景。

越南指标VN指数 下跌0.39%，以逾四个月低位作收。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 313.89 -4.84 -1.52 -5.69 332.82

新加坡 2708.85 -42.38 -1.54 -6.03 2882.73

马来西亚 1637.59 -20.02 -1.21 -3.24 1692.51

泰国 1234.50 -9.68 -0.78 -4.16 1288.02

印尼 4465.48 -80.81 -1.78 -2.78 4593.01

菲律宾 6288.26 -287.17 -4.37 -9.55 6952.08

越南 557.87 -2.18 -0.39 -3.65 579.03

(完)

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(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

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