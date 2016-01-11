国际油市：亚洲燃料油市场走跌，因全球原油价格重挫

路透新加坡1月11日 - 亚洲燃料油市场周一走跌，反映全球原油市场不确定性，导致油价连续第六个交易日下滑，逼近12年低点。

中国成长放缓，打击今年投资者需求，交易商增加油价空仓押注，认为油价短期内不会回升。

180cst与380cst燃料油现货升水分别缩窄约35%与14%，但每吨结算仍分别升水0.46美元与1.26美元。

相形之下，380cst燃料油近月跨月价差转为每吨贴水0.25美元，上周五结算为每吨升水0.25美元。380cst近月跨月价差上一次呈现升水是在2015年4月。

“市场有点呈现脱钩的状况，”新加坡一名交易商表示，并称现货市场表现强劲，远期市场偏弱。

新加坡现货交易方面有两笔交易回报。卢克石油(Lukoil)以每吨较新加坡报价升水1.25美元，向维多公司出售2万吨180cst高硫燃料油，船期为1月28日至2月1日。

道达尔以每吨较新加坡报价升水1.46美元，向兴隆出售2万吨380cst高硫燃料油，船期为2月6日至10日。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)