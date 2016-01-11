国际油市：亚洲燃料油市场走跌，因全球原油价格重挫

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透新加坡1月11日 - 亚洲燃料油市场周一走跌，反映全球原油市场不确定性，导致油价连续第六个交易日下滑，逼近12年低点。
中国成长放缓，打击今年投资者需求，交易商增加油价空仓押注，认为油价短期内不会回升。
180cst与380cst燃料油现货升水分别缩窄约35%与14%，但每吨结算仍分别升水0.46美元与1.26美元。
相形之下，380cst燃料油近月跨月价差转为每吨贴水0.25美元，上周五结算为每吨升水0.25美元。380cst近月跨月价差上一次呈现升水是在2015年4月。
“市场有点呈现脱钩的状况，”新加坡一名交易商表示，并称现货市场表现强劲，远期市场偏弱。
新加坡现货交易方面有两笔交易回报。卢克石油(Lukoil)以每吨较新加坡报价升水1.25美元，向维多公司出售2万吨180cst高硫燃料油，船期为1月28日至2月1日。
道达尔以每吨较新加坡报价升水1.46美元，向兴隆出售2万吨380cst高硫燃料油，船期为2月6日至10日。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)