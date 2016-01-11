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货币新闻 | 2016年 1月 11日 星期一 22:43 BJT

美国热股：美国铝业获GE航空部门15亿美元合约，盘初股价小涨

路透1月11日 - 据华尔街日报报导，美国铝业(Alcoa) 已获得美国通用电气(奇异,GE) 航空部门一笔价值15亿美元长期合约，负责供应制造飞机引擎的重要零组件。

美国铝业盘初股价微升0.12%，报8.08美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 李军)

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