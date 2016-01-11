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货币新闻 | 2016年 1月 11日 星期一 22:47 BJT

美国热股：维亚康母料进行投票权扩大之投票，盘初股价下挫

路透1月11日 - 维亚康母(Viacom) 将允许投资人在3月就一项把投票权扩大至所有股东的提议进行投票，不过由于执行长Sumner Redstone的控股公司反对，这项举措将无法通过。

维亚康母盘初股价下跌0.9%，报40.61美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 李军)

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