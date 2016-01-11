国际油市：亚洲石脑油徘徊于一个月低位，受供给增加影响

路透新加坡1月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周一连续第四个交易日下跌，至每吨118.68美元，创下12月10日来最低水平，受本月来自西方船货触及纪录高点后供应增加的拖累。

交易商表示，韩国与台湾部分裂解厂下月以液化天然气取代石脑油的使用，将抹去逾14万吨的石脑油需求。

“2月下半月的船货需求一直相当清淡，出现船货未卖出的情况，”一名交易商表示。

现货交易方面，有四笔汽油成交，石脑油无成交回报。

中国石油天然气股份有限公司以每桶47.90美元，向SK能源购买92辛烷值汽油船货，船期为1月26-30日。

联合石化也以同样价格向Socar买进92辛烷值汽油船货，船期亦为1月26-30日。

中国石油天然气股份有限公司也以每桶贴水0.40美元价格，向Phillips 66买进另一批92辛烷值汽油船货，船期1月26-30日。

维多公司以每桶51美元向Reliance购买一批95辛烷值汽油船货，船期为2月1-5日。(完)

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