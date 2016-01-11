国际油市：亚洲柴油价格续跌至逾八年低位，尾随原油市场跌势

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透新加坡1月11日 - 亚洲柴油价格周一续跌至逾八年低位，尾随原油价格跌势；交易商指出，这可能会引发些许买盘需求。
指标含硫500ppm柴油跌至每桶38.25美元，至少为2008年1月路透开始估算价格以来低位。
尽管低油价可能引发一些区域交易商的买盘，但交易商指出，炼厂趁机利用低油价将产量扩大到极限，因此供给仍远高于需求。
“汽油利润极佳，原料油很便宜，炼厂会想把产能利用率拉到最高，”北亚一交易商指出。
交易商们表示，越南的Saigon Petro及Petrolimex等买家均进入现货市场购买船货。
他们指出，Petrolimex买进两批含硫500ppm柴油，船期为1月20-25日，每桶较新加坡溢价约0.70美元。
Saigon PetroPetro买进两批含硫500ppm柴油，船期为1月底至2月。
在新加坡现货市场方面，有五笔柴油交易，无航煤成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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