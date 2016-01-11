国际油市：亚洲柴油价格续跌至逾八年低位，尾随原油市场跌势

路透新加坡1月11日 - 亚洲柴油价格周一续跌至逾八年低位，尾随原油价格跌势；交易商指出，这可能会引发些许买盘需求。

指标含硫500ppm柴油跌至每桶38.25美元，至少为2008年1月路透开始估算价格以来低位。

尽管低油价可能引发一些区域交易商的买盘，但交易商指出，炼厂趁机利用低油价将产量扩大到极限，因此供给仍远高于需求。

“汽油利润极佳，原料油很便宜，炼厂会想把产能利用率拉到最高，”北亚一交易商指出。

交易商们表示，越南的Saigon Petro及Petrolimex等买家均进入现货市场购买船货。

他们指出，Petrolimex买进两批含硫500ppm柴油，船期为1月20-25日，每桶较新加坡溢价约0.70美元。

Saigon PetroPetro买进两批含硫500ppm柴油，船期为1月底至2月。

在新加坡现货市场方面，有五笔柴油交易，无航煤成交。(完)

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