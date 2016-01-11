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货币新闻 | 2016年 1月 11日 星期一 22:49 BJT

美国热股：德州仪器决定暂不收购Maxim Integrated，盘初股价下挫

路透1月11日 - 据彭博引述熟知内情人士报导，芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 与Analog Device决定此次暂不求购Maxim Integrated Products。

德州仪器盘初股价下跌1.1%，报40.53美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 李军)

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