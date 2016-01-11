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货币新闻 | 2016年 1月 11日 星期一 22:51 BJT

美国热股：Thermo Fisher同意13亿美元收购Affymetrix，盘初股价上扬

路透1月11日 - 全球最大科学仪器制造商Thermo Fisher 表示，同意以13亿美元现金收购Affymetrix ，加强自身基因分析产品业务。Thermo Fisher开价以每股14美元收购，相当于Affymetrix收盘价溢价52%。

Thermo Fisher盘初股价上涨1.9%，报136.72美元。Affymetrix股价暴涨近50%。(完) (编译 陈宗琦；审校 李军)

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