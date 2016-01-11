美国热股：Thermo Fisher同意13亿美元收购Affymetrix，盘初股价上扬

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透1月11日 - 全球最大科学仪器制造商Thermo Fisher 表示，同意以13亿美元现金收购Affymetrix ，加强自身基因分析产品业务。Thermo Fisher开价以每股14美元收购，相当于Affymetrix收盘价溢价52%。
Thermo Fisher盘初股价上涨1.9%，报136.72美元。Affymetrix股价暴涨近50%。(完) (编译 陈宗琦；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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