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货币新闻 | 2016年 1月 12日 星期二 00:03 BJT

USDA报告：1月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月11日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 01/7/2016   12/31/2015    12/31/2015    01/08/2015
  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       393,688       350,469       348,273       238,153
  
    燕麦 　       　 0             0             0             0
  
    大麦         　  0           465           465             0
  
    玉米     　550,258       378,576       324,566       501,625
  
    高粱       171,357       121,493       121,003       123,684
  
    大豆     1,244,364     1,623,992     1,510,834     1,868,344
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    12,551,116     14,097,110
    燕麦         1,100            200
    大麦        27,890        102,442
    玉米    10,054,492     12,648,679
    高粱     4,001,253      3,181,112
    大豆    29,029,864     32,702,196
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 李军; 审校 刘静)

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