USDA报告：1月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透1月11日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 01/7/2016 12/31/2015 12/31/2015 01/08/2015 初值 修正值 前值 小麦 393,688 350,469 348,273 238,153 燕麦 0 0 0 0 大麦 0 465 465 0 玉米 550,258 378,576 324,566 501,625 高粱 171,357 121,493 121,003 123,684 大豆 1,244,364 1,623,992 1,510,834 1,868,344 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 12,551,116 14,097,110 燕麦 1,100 200 大麦 27,890 102,442 玉米 10,054,492 12,648,679 高粱 4,001,253 3,181,112 大豆 29,029,864 32,702,196 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债