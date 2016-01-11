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市场报道 | 2016年 1月 12日 星期二 06:15 BJT

《美国重要政经日程》--1月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 全美独立企业联盟公布12月小型企业乐观指数

1630 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券

1700 - 农业部公布季度粮食库存；月度作物生产，全球农产品供需月度预估；以及冬麦播种数据

1800 - 财政部发售三年期公债

2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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