美国FED：可能没有足够的新数据支持第一季升息--亚特兰大联储总裁

洛克哈特向亚特兰大扶轮社表示，他觉得国际问题目前是美国经济前景所面临的主要风险，这些问题包括中国经济放缓和油价继续处于低位等；若不是因为这些问题，美国经济前景应该是乐观的。

洛克哈特还说，他依然“适度乐观”地认为，强劲内需将帮助刺激美国今年国内生产总值(GDP)增幅最高达到2.5%，足以使经济实现充分就业，并最终提振通胀。

他并称，最新一轮国际市场波动不会影响美国复苏，前提是波动不会持续下去。但举例来说，围绕中国命运的持续不确定性可能最终会产生负面影响。

“下行风险主要涉及全球其他地区对美国经济产生的影响，”洛克哈特说。洛克哈特今年不是美国联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员，但会以地区联储总裁的身份参与政策审议。