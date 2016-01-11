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市场报道 | 2016年 1月 12日 星期二 07:25 BJT

美国FED：可能没有足够的新数据支持第一季升息--亚特兰大联储总裁

洛克哈特向亚特兰大扶轮社表示，他觉得国际问题目前是美国经济前景所面临的主要风险，这些问题包括中国经济放缓和油价继续处于低位等；若不是因为这些问题，美国经济前景应该是乐观的。

洛克哈特还说，他依然“适度乐观”地认为，强劲内需将帮助刺激美国今年国内生产总值(GDP)增幅最高达到2.5%，足以使经济实现充分就业，并最终提振通胀。

他并称，最新一轮国际市场波动不会影响美国复苏，前提是波动不会持续下去。但举例来说，围绕中国命运的持续不确定性可能最终会产生负面影响。

“下行风险主要涉及全球其他地区对美国经济产生的影响，”洛克哈特说。洛克哈特今年不是美国联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员，但会以地区联储总裁的身份参与政策审议。

美联储今年计划举行八次政策会议，第一次将在本月稍晚举行。该央行在上次会议上升息，从而结束了持续七年的近零利率。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 许娜/王兴亚)

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