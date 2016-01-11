美国FED：可能没有足够的新数据支持第一季升息--亚特兰大联储总裁

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
洛克哈特向亚特兰大扶轮社表示，他觉得国际问题目前是美国经济前景所面临的主要风险，这些问题包括中国经济放缓和油价继续处于低位等；若不是因为这些问题，美国经济前景应该是乐观的。
洛克哈特还说，他依然“适度乐观”地认为，强劲内需将帮助刺激美国今年国内生产总值(GDP)增幅最高达到2.5%，足以使经济实现充分就业，并最终提振通胀。
他并称，最新一轮国际市场波动不会影响美国复苏，前提是波动不会持续下去。但举例来说，围绕中国命运的持续不确定性可能最终会产生负面影响。
“下行风险主要涉及全球其他地区对美国经济产生的影响，”洛克哈特说。洛克哈特今年不是美国联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员，但会以地区联储总裁的身份参与政策审议。
美联储今年计划举行八次政策会议，第一次将在本月稍晚举行。该央行在上次会议上升息，从而结束了持续七年的近零利率。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 许娜/王兴亚)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%