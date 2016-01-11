《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月11日

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 69.92 -0.88 -1.24 3351277
京东 27.03 -0.59 -2.14 18824024
新浪 45.18 -2.05 -4.34 1041711
搜狐 50.87 -2.88 -5.36 490941
网易 158.79 -4.67 -2.86 1210503
百度 170.37 -0.97 -0.57 3195921
台湾
台湾积体电路 20.93 +0.12 +0.58 1955575
联电 1.68 -0.01 -0.59 887450
日月光 5.10 -0.01 -0.20 323401
硅品精密 7.70 +0.15 +1.99 788499
和信超媒体 2.90 -0.15 -4.92 23131
友达 2.69 +0.01 +0.37 256943
中华电信 30.38 +0.65 +2.19 52702
台湾国际航电 33.20 -0.35 -1.04 2416438
香港
中国移动 51.65 +0.14 +0.27 314455
中国联通 11.06 -0.10 -0.90 151190
中国电信 43.45 +0.13 +0.30 11877
中芯国际 4.51 -0.11 -2.38 2997
电讯盈科 5.34 -0.25 -4.39 409
(完)
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路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)