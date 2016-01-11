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亚洲 | 2016年 1月 12日 星期二 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 69.92 -0.88 -1.24 3351277

京东 27.03 -0.59 -2.14 18824024

新浪 45.18 -2.05 -4.34 1041711

搜狐 50.87 -2.88 -5.36 490941

网易 158.79 -4.67 -2.86 1210503

百度 170.37 -0.97 -0.57 3195921

台湾

台湾积体电路 20.93 +0.12 +0.58 1955575

联电 1.68 -0.01 -0.59 887450

日月光 5.10 -0.01 -0.20 323401

硅品精密 7.70 +0.15 +1.99 788499

和信超媒体 2.90 -0.15 -4.92 23131

友达 2.69 +0.01 +0.37 256943

中华电信 30.38 +0.65 +2.19 52702

台湾国际航电 33.20 -0.35 -1.04 2416438

香港

中国移动 51.65 +0.14 +0.27 314455

中国联通 11.06 -0.10 -0.90 151190

中国电信 43.45 +0.13 +0.30 11877

中芯国际 4.51 -0.11 -2.38 2997

电讯盈科 5.34 -0.25 -4.39 409

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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