澳新经济指标预测--1月12日-1月19日****

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月11日当周 1月12日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月13日(三) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- +0.3% (较上年同期) -- +3.7% 1月14日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 减少1.25 增加7.14 全职就业人数(万人) -- 增加4.16 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.9% 5.8% 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.2% 1月15日(五) 0030 澳洲房屋融资 11月 -0.5% -0.5% 投资性房屋融资 -- -6.1% 1月18日当周 1月17日(日) 2230 澳洲新车销售 12月 -- +1.0% 1月17-18日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- +0.1% 1月18日(一) 0200 新西兰公债海外持有比例 12月 -- 64.1% 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 负14% 产能利用率 -- 91.4% 1月19日(二) 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.4%(完)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)