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亚洲 | 2016年 1月 12日 星期二 07:09 BJT

****日韩经济指标预测--1月12日-1月19日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值       
       
    1月11日当周    
    
    1月12日(二)
    0500 日本消费者信心指数                         12月          --       42.6
    0500 日本服务业景气判断指数                     12月          --       46.1
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                   12月          --      -8.6%
             进口物价(较上年同期)                                 --     -15.6%
    2300 韩国失业率                                 12月          --       3.4%
    
    1月13日(三)
    0300 韩国L货供额                                11月          --      +9.0%
    2350 日本企业物价(较前月)                       12月       -0.4%      -0.1%
                     (较上年同期)                              -3.5%      -3.6%
    2350 日本机械订单(较前月)                       11月       -7.9%     +10.7%
                     (较上年同期)                              +6.3%     +10.3%
    
    1月14日(四)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周         --     买超859
             外资投资日本股票(亿日圆)                            --   买超1,357
     --  韩国央行利率决议                            1月         --       1.50%
    
    1月15日(五)
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       1月         --       37.00
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数       1月         --       42.20
    
    
    1月18日当周
    
    1月18日(一)
    0430 日本工业生产(较前月)                 11月修正值         --       -1.0%
             产能利用指数(较前月)                   11月         --       +1.3%
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)        12月         --       -4.6%
                                (较上月)                         --       -0.3% 
    
    1月19日(二)
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数          1月         --         正9 (完)

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