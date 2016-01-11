日韩经济指标预测--1月12日-1月19日****

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月11日当周 1月12日(二) 0500 日本消费者信心指数 12月 -- 42.6 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 46.1 2100 韩国出口物价(较上年同期) 12月 -- -8.6% 进口物价(较上年同期) -- -15.6% 2300 韩国失业率 12月 -- 3.4% 1月13日(三) 0300 韩国L货供额 11月 -- +9.0% 2350 日本企业物价(较前月) 12月 -0.4% -0.1% (较上年同期) -3.5% -3.6% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -7.9% +10.7% (较上年同期) +6.3% +10.3% 1月14日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超859 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,357 -- 韩国央行利率决议 1月 -- 1.50% 1月15日(五) 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 37.00 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 42.20 1月18日当周 1月18日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 11月修正值 -- -1.0% 产能利用指数(较前月) 11月 -- +1.3% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- -4.6% (较上月) -- -0.3% 1月19日(二) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 1月 -- 正9 (完)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)