全球贵金属：1月11日SPDR黄金持仓量上升0.32%或2.09吨

路透1月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周一黄金持仓量上升0.32%，从上周五的649.59吨升至651.68吨。

以盎司为单位计算的持仓量 则从20,885,092.13盎司升至20,952,053.32盎司。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)