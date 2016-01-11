美国股市：道指与标普指数尾盘反转小幅收高，全日市况波动

美股尾盘逆转，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 收跌10%。

“市场已十分超跌。超跌并不意味着跌势结束，但至少在实现缓解性上扬走势之前，下跌趋势也就到此为止了，”Wellington Shields & Co.市场分析师Frank Gretz表示。

油价再次大跌后，标普能源类股 下跌2.8%，医疗保健类股 跌1.2%。

McKesson 跌10.3%至163.55美元，之前该公司公布令人失望的获利预估。

原材料类股中，自由港麦克默伦铜金矿公司 剧挫20.3%至4.31美元。

根据汤森路透数据，总体而言公司季度获利料将较上年同期下降4.2%。

纽约证交所下跌股数量超过上涨股，分别为2,003只和1,069只，下跌股与上涨股数量之比为1.87:1；Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,743只和1,081，下跌股与上涨股数量之比为1.61:1。

标普500指数一只成分股录得52周新高，111只股录得新低；Nasdaq市场14只股录得新高，416只股录得新低。(完)