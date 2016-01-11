美国股市：道指与标普指数尾盘反转小幅收高，全日市况波动

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
美股尾盘逆转，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 收跌10%。
“市场已十分超跌。超跌并不意味着跌势结束，但至少在实现缓解性上扬走势之前，下跌趋势也就到此为止了，”Wellington Shields & Co.市场分析师Frank Gretz表示。
油价再次大跌后，标普能源类股 下跌2.8%，医疗保健类股 跌1.2%。
McKesson 跌10.3%至163.55美元，之前该公司公布令人失望的获利预估。
原材料类股中，自由港麦克默伦铜金矿公司 剧挫20.3%至4.31美元。
根据汤森路透数据，总体而言公司季度获利料将较上年同期下降4.2%。
纽约证交所下跌股数量超过上涨股，分别为2,003只和1,069只，下跌股与上涨股数量之比为1.87:1；Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,743只和1,081，下跌股与上涨股数量之比为1.61:1。
标普500指数一只成分股录得52周新高，111只股录得新低；Nasdaq市场14只股录得新高，416只股录得新低。(完)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%