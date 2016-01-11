更新版 1-美国个股：美国铝业宣布第四季净亏损，因关闭产能带来相关开支

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
上一季度美国铝业还宣布了其在航空领域所获得的其他数个重大合约。
“这些合约表明，推进增值业务持续显示出良好成效，”美国铝业执行长克莱因菲尔德在业绩公布后接受路透采访时表示。
但克莱因菲尔德表示，由于铝价大跌，美国铝业的传统业务依然面临“诸多不利因素”。
美国铝业周一宣布，第四财季亏损5亿美元，合每股亏损0.39美元，上年同期实现净利润1.59亿美元，合每股收益0.11美元。
剔除关闭产能开支和所得税支出的影响，美国铝业当季实现利润6,500万美元，合每股收益0.04美元，高于分析师预计的0.02美元。
美国铝业预计，2016年全球铝需求将较2015年增长6%。该公司称，全球航空领域的营收今年应会增长8%-9%，而全球汽车方面的产出应会增长1%-4%。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵/李爽)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
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