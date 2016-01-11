更新版 1-美国个股：美国铝业宣布第四季净亏损，因关闭产能带来相关开支

上一季度美国铝业还宣布了其在航空领域所获得的其他数个重大合约。

“这些合约表明，推进增值业务持续显示出良好成效，”美国铝业执行长克莱因菲尔德在业绩公布后接受路透采访时表示。

但克莱因菲尔德表示，由于铝价大跌，美国铝业的传统业务依然面临“诸多不利因素”。

美国铝业周一宣布，第四财季亏损5亿美元，合每股亏损0.39美元，上年同期实现净利润1.59亿美元，合每股收益0.11美元。

剔除关闭产能开支和所得税支出的影响，美国铝业当季实现利润6,500万美元，合每股收益0.04美元，高于分析师预计的0.02美元。