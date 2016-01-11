金砖国家：1月11日股汇市收盘纵览

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透1月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月11日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报723.36点，下跌2.26%。
中国股市：沪综指大跌收创近四个月新低，将考验3,000点整数关口
中国汇市：人民币收盘随中间价小升，监管层有意破除单边贬值预期
香港股市：恒生指数收低2.8%，受内地股市重挫影响
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报39,950.490点，下跌1.63%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0487/17，上日收报4.0376/03。
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南非股市：收高，受黄金相关类股的扶助。指标Top-40指数 收报43,482.54点，上涨0.53%；大盘综合指数 收报48,322.68点，上涨0.45%。
南非汇市：兰特兑美元创新低，因投资者对政治经济前景表示担忧
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印度股市：指标BSE指数收在逾一年半最低水准，受中国股市的持续疑虑所拖累。BSE指数 下跌0.44%，收报24,825.04点，为2014年6月4日以来最低收位；NSE指数 收报7,563.85点，下跌0.49%。
印度汇市：卢比下跌，因全球市场上风险偏好疲弱打压印度股市，引发对外资流出的疑虑；不过，出口商的美元卖盘使得卢比跌幅受限。卢比兑美元 收报66.81/66.82，上日收报66.63/66.64。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报699.13点，下跌5.12%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报367.89点，下跌5.2%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报76.211，贬值1.94%；卢布兑欧元 报82.78，贬值2.68%。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)