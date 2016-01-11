版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 12日 星期二 07:35 BJT

金砖国家：1月11日股汇市收盘纵览

路透1月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月11日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报723.36点，下跌2.26%。

中国股市：沪综指大跌收创近四个月新低，将考验3,000点整数关口

中国汇市：人民币收盘随中间价小升，监管层有意破除单边贬值预期

香港股市：恒生指数收低2.8%，受内地股市重挫影响

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报39,950.490点，下跌1.63%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0487/17，上日收报4.0376/03。

============================================================================

南非股市：收高，受黄金相关类股的扶助。指标Top-40指数 收报43,482.54点，上涨0.53%；大盘综合指数 收报48,322.68点，上涨0.45%。

南非汇市：兰特兑美元创新低，因投资者对政治经济前景表示担忧

=========================================================================

印度股市：指标BSE指数收在逾一年半最低水准，受中国股市的持续疑虑所拖累。BSE指数 下跌0.44%，收报24,825.04点，为2014年6月4日以来最低收位；NSE指数 收报7,563.85点，下跌0.49%。

印度汇市：卢比下跌，因全球市场上风险偏好疲弱打压印度股市，引发对外资流出的疑虑；不过，出口商的美元卖盘使得卢比跌幅受限。卢比兑美元 收报66.81/66.82，上日收报66.63/66.64。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报699.13点，下跌5.12%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报367.89点，下跌5.2%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报76.211，贬值1.94%；卢布兑欧元 报82.78，贬值2.68%。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐