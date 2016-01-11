中国金融：预期人民币进一步大幅贬值是“荒谬的”--中国官员

他补充称，他认为做空人民币的企图不会成功，人们应该对人民币有信心。

韩俊表示，近期中国外汇储备下降约5,000亿美元，但仍维持在3.3万亿(兆)美元的宽裕水准。

他同时谈及中国国内生产总值(GDP)成长议题。中国央行上月表示，2016年经济成长率料放缓至6.8%，2015年预估为成长6.9%。