美国与加拿大经济指标预测--1月12日-1月19日****

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月11日当周
1月12日(二)
1100 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 94.80
1月13日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 328.6
再融资指数 -- 1,114.8
1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 55.2
1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 51.7
1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 -- 赤字650
1月14日(四)
1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.2% +0.3%
1330 美国进口物价(较前月) 12月 -1.4% -0.4%
出口物价(较前月) -0.5% -0.6%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月9日当周 27.5 27.7
四周均值(万人) -- 27.575
续请失业金人数(万人) 1月2日当周 221.5 223
1月15日(五)
1330 美国纽约联储制造业指数 1月 负4.00 负4.59
1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 12月 -1.0% -1.1%
(较前月) -0.2% +0.3%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.3% +0.5%
(较前月) +0.1% +0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.3%
(较前月) -- +0.1%
1330 美国零售销售(较前月) 12月 持平 +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.4%
1415 美国工业生产(较前月) 12月 -0.2% -0.6%
产能利用率 76.8% 77.0%
制造业产出(较前月) 持平 持平
1455 美国密西根大学消费者信心指数 1月初值 93.0 92.6
现况指数 107.3 108.1
预期指数 82.8 82.7
1500 美国企业库存(较前月) 11月 -0.1% 持平
1月18日当周
1月18日(一)
暂无重要经济数据公布。
1月19日(二)
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 61 61
2100 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 -- 净流入689
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出552(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张荻； 审校 张涛)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%