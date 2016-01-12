《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月12日

*工商时报：

--台塑 四宝去年获利丰收，旗下四家上市公司去年营业利益率明显提振达5.45-7.22%，本业获利年增361%，加计台塑美国等转投资贡献，全年合计获利1,414.78亿台币，年成长104.4%，EPS突破4.5台币，创近四年高点。

--总统大选投票日将近，加上年初以来天雨日子多，影响传统旺季的新车买气，元月上旬新车领牌数骤减近24%，全月车市若要达成原先预估的4.8万辆的平盘值很困难。

--15家上市柜金控公司全年获利续创新高纪录，达2,967.38亿台币，较2014年的2,818.02亿台币，成长5.3%，市场人士分析，主要是靠台新金控 逾百亿台币盈余，加上中信金控 处分旧总行获利挹注撑盘，让金控全年获利可以保持成长。

*经济日报：

--土地银行即将推出〞商业版〞以房养老商品，下周一（18日）将于全台开办。有别于先前与内政部合作、属公益性质的以房养老，商业版与合库银很类似，但多了一个亮点，那就是放款成数不超过五成者，利息可在贷款期间免缴挂帐，最后再结算收取。

--因大陆官方〞呼吁〞选举期间尽量不要到台湾旅游，从去年12月17日起迄今，陆客团来台数量减少31%。但交通部观光局近日收到旅行社预报的陆客团来台数字，自本月17日起，陆客来台就恢复到过去每日6,000多人的正常数量。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。