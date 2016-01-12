中国债市动态：配置需求火爆现券续走强，国开新债招标定位大幅走低

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
路透上海1月12日 - 中国银行间债市周二现券收益率及利率互换(IRS)延续下行，一级市场方面，国开行五期新债招标结果均大幅低于市场预期。交易员表示，尽管并无新的刺激消息，但在平稳的资金面、机构较低的投资风险偏好推动下，配债需求愈发旺盛，债市暖意不断释放。
华东一银行交易员称，早盘现券交投整体向好，金融债表现优于国债，一级招标结果也进一步巩固了二级的趋势，“10年国开150218券一早就跳下来0.5个bp(基点)，现在收益率比昨天差不多又下了五个。”
剩余期限近10年的国开活跃券150218 早间最低成交在3.0350%，上日尾盘在3.0950%。
他认为，近期人民币贬值、股市波动较大令市场风险偏好进一步下降，配债需求愈发旺盛，“看不到明确逆转的事件和驱动因素，收益率趋势来说还是下行；市场正向强化会进一步加强，交易盘也会推波助澜。”
中国国家开发银行 上午招标的一至10年期固息增发债定位均明显低于市场预测，其中一年偏低尤为明显，中标收益率为2.2430%，较上日一年期国开债中债估值2.4402%低约20个bp。
“国开一年期发得都比国债交易价格还低了。”上海一银行交易员称，新债火爆程度超出预期。
中国央行公开市场周二在到期量对冲下，单日净回笼资金500亿元人民币。业内人士称，银行间流动性整体平稳，央行顺势回笼资金丝毫无碍宽松格局；不过因人民币贬值以及外汇储备下降带来的资本外流忧虑仍在，机构对未来政策宽松预期仍在。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.940元人民币，较上日结算价上涨0.15%；10年期国债主力合约T1603 收报100.545元，较上日结算价涨0.30%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/20 沪 镇海股份 603637 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 9.40 22.97 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 3.29 22.94 中信建投 1/24 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 *18.85 *20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 1
路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09