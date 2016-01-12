中国债市动态：配置需求火爆现券续走强，国开新债招标定位大幅走低

路透上海1月12日 - 中国银行间债市周二现券收益率及利率互换(IRS)延续下行，一级市场方面，国开行五期新债招标结果均大幅低于市场预期。交易员表示，尽管并无新的刺激消息，但在平稳的资金面、机构较低的投资风险偏好推动下，配债需求愈发旺盛，债市暖意不断释放。

华东一银行交易员称，早盘现券交投整体向好，金融债表现优于国债，一级招标结果也进一步巩固了二级的趋势，“10年国开150218券一早就跳下来0.5个bp(基点)，现在收益率比昨天差不多又下了五个。”

剩余期限近10年的国开活跃券150218 早间最低成交在3.0350%，上日尾盘在3.0950%。

他认为，近期人民币贬值、股市波动较大令市场风险偏好进一步下降，配债需求愈发旺盛，“看不到明确逆转的事件和驱动因素，收益率趋势来说还是下行；市场正向强化会进一步加强，交易盘也会推波助澜。”

中国国家开发银行 上午招标的一至10年期固息增发债定位均明显低于市场预测，其中一年偏低尤为明显，中标收益率为2.2430%，较上日一年期国开债中债估值2.4402%低约20个bp。

“国开一年期发得都比国债交易价格还低了。”上海一银行交易员称，新债火爆程度超出预期。

中国央行公开市场周二在到期量对冲下，单日净回笼资金500亿元人民币。业内人士称，银行间流动性整体平稳，央行顺势回笼资金丝毫无碍宽松格局；不过因人民币贬值以及外汇储备下降带来的资本外流忧虑仍在，机构对未来政策宽松预期仍在。