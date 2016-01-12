巴西经济：分析师调降今明两年GDP预估，2016年料萎缩近3%--央行调查

路透巴西利亚1月11日 - 巴西央行周一公布的每周例行调查结果显示，经济分析师调降巴西2016年和2017年经济展望，预测已陷入该国史上最严重衰退的巴西，经济复苏将更缓慢。

约100名金融机构分析师的调查中值预估，巴西2016年国内生产总值(GDP)料萎缩2.99%，逊于前次预估的下滑2.95%。该国2015年经济料萎缩近4%。

调查显示，巴西2017年经济料仅增长0.86%，较前次预估的增长1.00%下修。

根据巴西经济研究机构IPEA的历史数据，该国至少自1901年后，就未曾连续两年出现如此严重的经济萎缩。

预算赤字暴增和高通胀促使总统罗塞夫和央行在2015年通过加税、减支和升息应对，导致巴西经济状况一落千丈。