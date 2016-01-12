巴西经济：分析师调降今明两年GDP预估，2016年料萎缩近3%--央行调查

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透巴西利亚1月11日 - 巴西央行周一公布的每周例行调查结果显示，经济分析师调降巴西2016年和2017年经济展望，预测已陷入该国史上最严重衰退的巴西，经济复苏将更缓慢。
约100名金融机构分析师的调查中值预估，巴西2016年国内生产总值(GDP)料萎缩2.99%，逊于前次预估的下滑2.95%。该国2015年经济料萎缩近4%。
调查显示，巴西2017年经济料仅增长0.86%，较前次预估的增长1.00%下修。
根据巴西经济研究机构IPEA的历史数据，该国至少自1901年后，就未曾连续两年出现如此严重的经济萎缩。
预算赤字暴增和高通胀促使总统罗塞夫和央行在2015年通过加税、减支和升息应对，导致巴西经济状况一落千丈。
巴西央行的调查并显示2016年通胀预期略升，暗示即便央行料将把当前已处于九年高位14.25%的利率调升至15.25%，通胀仍将连续两年高于央行目标。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。