更新版 1-中国公开市场：单日净回笼500亿无碍资金平稳，但政策宽松预期仍难消除

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
* 周二逆回购800亿元，利率持平于2.25%
* 到期量对冲下单日净回笼500亿元，但资金面仍宽松平稳
* 人民币贬值以及外储下降等导致央行被动降准预期仍在
* 预计未来央行公开市场还将相机灵活操作 (新增市场评论等更多内容)
路透上海1月12日 - 中国央行公开市场周二在到期量对冲下，单日净回笼资金500亿元人民币。业内人士称，银行间流动性整体平稳，央行顺势回笼资金丝毫无碍宽松格局；不过因人民币贬值以及外汇储备下降带来的资本外流忧虑仍在，机构对未来政策宽松预期仍在。
“正常吧，人民币汇率有所稳定了，流动性压力也没那么大了，如果逆回购可以解决问题，我想(暂时)是不会降准的,”华南一券商交易员称。
中国央行公开市场今日将进行800亿元人七天逆回购操作，利率持平于2.25%。据路透统计，公开市场本周共有2,000亿元人民币逆回购到期，其中周二到期1,300亿元，周四到期700亿元；央票则最早要到2016年7月才开始有到期。
国海证券固定收益研究员陈滢认为，上周的1,300亿今天到期，央行只续作了800亿，上周逆回购放量是因为资金确实有点紧，利率也上去了，央行才出手稳定了一下。现在资金已经平稳了，央行那就把短期资金回收一些，目前央行并没有让流动性进一步宽松的动力。
“我们一直强调降准是对冲性的，央行不会主动去降，”她认为，市场盯住汇率和外储动向，主要是担心资金流出压力加剧的话，基础货币会减少，导致流动性收紧，如果出现这种情况，降准必要性就大增了。
上周公布数据显示，中国去年外汇储备下降13%，其中12月外汇储备单月下降额逾千亿元，单月下降额创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。
人民币兑美元 周二中间价报6.5628元；即期< >周二早盘则呈小升格局。
进入新的一年，中国股、汇市上周却惊现联袂跳水行情。为稳定市场预期，央行公开市场上周在重启逆回购的同时操作规模亦大增，单周净投放1,900亿元人民币创出近11个月新高，使得岁末年初曾短暂抽紧的银行间资金面迅速回稳，境内流动性仍维持稳中向好预期。
去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，直至12月31日暂停。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，2014年和2015年分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至2.75%，去年10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） --
（周四） 待定
逆回购 （周二） 800
（周四） 待定
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期（周二） 1,300
（周四） 700
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
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路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09