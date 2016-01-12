更新版 1-中国公开市场：单日净回笼500亿无碍资金平稳，但政策宽松预期仍难消除

* 周二逆回购800亿元，利率持平于2.25%

* 到期量对冲下单日净回笼500亿元，但资金面仍宽松平稳

* 人民币贬值以及外储下降等导致央行被动降准预期仍在

* 预计未来央行公开市场还将相机灵活操作 (新增市场评论等更多内容)

路透上海1月12日 - 中国央行公开市场周二在到期量对冲下，单日净回笼资金500亿元人民币。业内人士称，银行间流动性整体平稳，央行顺势回笼资金丝毫无碍宽松格局；不过因人民币贬值以及外汇储备下降带来的资本外流忧虑仍在，机构对未来政策宽松预期仍在。

“正常吧，人民币汇率有所稳定了，流动性压力也没那么大了，如果逆回购可以解决问题，我想(暂时)是不会降准的,”华南一券商交易员称。

中国央行公开市场今日将进行800亿元人七天逆回购操作，利率持平于2.25%。据路透统计，公开市场本周共有2,000亿元人民币逆回购到期，其中周二到期1,300亿元，周四到期700亿元；央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

国海证券固定收益研究员陈滢认为，上周的1,300亿今天到期，央行只续作了800亿，上周逆回购放量是因为资金确实有点紧，利率也上去了，央行才出手稳定了一下。现在资金已经平稳了，央行那就把短期资金回收一些，目前央行并没有让流动性进一步宽松的动力。

“我们一直强调降准是对冲性的，央行不会主动去降，”她认为，市场盯住汇率和外储动向，主要是担心资金流出压力加剧的话，基础货币会减少，导致流动性收紧，如果出现这种情况，降准必要性就大增了。

上周公布数据显示，中国去年外汇储备下降13%，其中12月外汇储备单月下降额逾千亿元，单月下降额创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。

人民币兑美元 周二中间价报6.5628元；即期< >周二早盘则呈小升格局。

进入新的一年，中国股、汇市上周却惊现联袂跳水行情。为稳定市场预期，央行公开市场上周在重启逆回购的同时操作规模亦大增，单周净投放1,900亿元人民币创出近11个月新高，使得岁末年初曾短暂抽紧的银行间资金面迅速回稳，境内流动性仍维持稳中向好预期。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，直至12月31日暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，2014年和2015年分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至2.75%，去年10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 800

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 1,300

（周四） 700

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