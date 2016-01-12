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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--1月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    1月13日(三)
     --  中国出口(较上年同期)                        12月        -8.0%      -6.8%
             进口(较上年同期)                                   -11.5%      -8.7%
             贸易收支(亿美元)                                  顺差530    顺差541 
    0300 韩国L货供额                                 11月           --      +9.0%
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    12月终值        +0.1%      -0.2%
                                (较上年同期)                     +0.2%      +0.1%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                      11月        -0.3%      +0.6%
                       (较上年同期)                              +1.3%      +1.9%
    1200 美国抵押贷款市场指数                        前周           --      328.6
             再融资指数                                             --    1,114.8
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        1月           --       55.2
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      1月           --       51.7
    1900 美国联邦预算(亿美元)                        12月           --    赤字650
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                12月           --      +0.3%
                             (较上年同期)                           --      +3.7%
    2350 日本企业物价(较前月)                        12月        -0.4%      -0.1%
                     (较上年同期)                                -3.5%      -3.6%
    2350 日本机械订单(较前月)                        11月        -7.9%     +10.7%
                     (较上年同期)                                +6.3%     +10.3%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值   
    1月11日(一)
 　 2350 日本银行放款                                12月        +2.2%         -- 
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)            11月   盈余11,435  盈余8,585
    
    1月12日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 12月        +0.1%      +0.5%
    0500 日本消费者信心指数                          12月       42.7         --  
    0500 日本服务业景气判断指数                      12月       48.7         --  
    0930 英国工业生产(较前月)                        11月      -0.7%       持平 
                     (较上年同期)                              +0.9%      +1.7% 
             制造业产出(较前月)                                -0.4%      +0.1% 
                       (较上年同期)                            -1.2%      -0.8% 
    1100 美国NFIB小企业信心指数                      12月       95.2         --  
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                    12月        -6.0%         -- 
             进口物价(较上年同期)                               -11.9%         -- 
    2300 韩国失业率                                  12月         3.4%         -- 
    (完)

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