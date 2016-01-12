主要国家经济指标预测--1月13日****

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月13日(三) -- 中国出口(较上年同期) 12月 -8.0% -6.8% 进口(较上年同期) -11.5% -8.7% 贸易收支(亿美元) 顺差530 顺差541 0300 韩国L货供额 11月 -- +9.0% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.1% -0.2% (较上年同期) +0.2% +0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 -0.3% +0.6% (较上年同期) +1.3% +1.9% 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 328.6 再融资指数 -- 1,114.8 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 55.2 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 51.7 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 -- 赤字650 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- +0.3% (较上年同期) -- +3.7% 2350 日本企业物价(较前月) 12月 -0.4% -0.1% (较上年同期) -3.5% -3.6% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -7.9% +10.7% (较上年同期) +6.3% +10.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月11日(一) 2350 日本银行放款 12月 +2.2% -- 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 11月 盈余11,435 盈余8,585 1月12日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 12月 +0.1% +0.5% 0500 日本消费者信心指数 12月 42.7 -- 0500 日本服务业景气判断指数 12月 48.7 -- 0930 英国工业生产(较前月) 11月 -0.7% 持平 (较上年同期) +0.9% +1.7% 制造业产出(较前月) -0.4% +0.1% (较上年同期) -1.2% -0.8% 1100 美国NFIB小企业信心指数 12月 95.2 -- 2100 韩国出口物价(较上年同期) 12月 -6.0% -- 进口物价(较上年同期) -11.9% -- 2300 韩国失业率 12月 3.4% -- (完)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。