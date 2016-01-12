港报社评：善用香港优势应对股汇风暴--文汇报1月12日

市场避险情绪升温，加上担心资金流出本港，拖累昨日恒指失守20,000点，一度急跌600点，至逾两年半低位。内地A股亦大跌，沪综指重挫5.33%，3,000点岌岌可危。受多种负面因素困扰，尤其是人民币持续下跌，引发股汇风暴，内地监管当局正面临前所未见的严峻挑战，即使多番出手仍未能消除市场恐慌情绪。为应对可能出现的更大冲击，建议内地借鉴、善用香港的金融运作优势，加强两地合作，共同抵御风浪。

内地经济前景不明朗、A股表现不济是压低大市的主要原因之一，而更大的不利因素是美国加息美元走强，人民币贬值预期升温，资金持续流出，两地股市拾级而下。日前人民币贬值加速，触发全球股市大跌。昨日疑似人行在离岸市场买人民币托市，虽然令离岸人民币回升，不料却让香港人民币闹「钱荒」，隔夜拆息大幅抽升9.4厘，飙至13.4厘历史新高，结果抽走市场资金，间接拖累港股下滑。金融界人士多数意见认为，人民币贬值预期触发资金「去风险」，资金将持续撤出本港，「资金乾塘」，港股「无运行」。

美元进入加息周期，人民币贬值预期加剧，如何防止大规模资金外逃，避免对金融及经济造成灾难性影响，无疑是当前内地面临的最棘手问题。目前央行处于两难境地，针对人民币汇率贬值，如果放任不管，可能出现失控式的大贬，不仅波及股市楼市，更会令大批企业倒闭；如果强力干预，利用外汇储备买入人民币，则将耗费大量外储。据央行数据，2015年全年，中国累计减少外汇储备5,126.6亿美元，第四季度外储下降加剧，仅12月就下降1,100亿美元。一旦蒸发持续，纵然中国是拥有3万亿美元的世界第一外储大国，恐怕也难以长久支撑。

1997年亚洲金融风暴一役，国际金融大鳄以跨市操控的手段，股市、期货、港汇一齐落手，狠招连发，狙击香港，期间港汇隔夜拆息一度飙升至接近300厘，在货币市场制造极为紧绌的情况，股市随即暴挫。此一幕港人记忆犹新。虽然内地情况有所不同，但国际金融大鳄已经蠢蠢欲动，大炒家索罗斯日前突然预警全球面临危机，直指人民币贬值有如将问题转移至全球其他地区，暗示中国是引发货币战升级与潜在金融危机的始作俑者。国际金融大鳄策动狙击之前，必先制造舆论攻势，内地切不可掉以轻心。

当年香港之所以能够成功抵御狙击，最关键的原因，是有内地强大后盾支持，而且当年内地金融体系尚未开放，有一道坚实的「防火墙」。如今时移势易，人民币国际化，加入SDR，海外市场可以买卖Ａ股ETF。在按照国际游戏规则运作的大市场，内地的市场掌控难度可想而知，未来能否经受国际市场的冲击，保持内地和香港市场的稳定，令人高度关注。

去年6月Ａ股股灾后「无效救市」，今年开年熔断机制运行3日便叫停，以至近日人民币大幅波动、跌势难止，确实让人看到内地财经当局维稳能力有限。香港是市场自由运作的国际金融中心，拥有应对金融危机的丰富实战经验和专业人才。查史美伦、梁定邦、沈联涛等香港金融界人士，都曾经获聘在内地协助金融业发展，功不可没。如今国家进一步开放金融市场，与国际接轨，更有必要多借助香港的力量和经验，提升监管的专业化科学化水准，加强风险防范，增强对两地金融市场及整体经济的保护。

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