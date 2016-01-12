芝加哥期市：美国小麦持稳，市场静待USDA报告以寻交投线索

近月玉米期货 持平于每蒲式耳3.51-3/4美元，上日为下跌1.5%。

农作物交易员在备受关注的美国农业部报告公布前平仓。该报告或显示，玉米消费量减少，全球农作物供应充足，美国冬小麦播种率创数年最低。

继周末的寒潮之后，天气预报称，本周稍晚美国中部和南部平原小麦种植带天气将变暖，使小麦价格承压。

小麦市场也在关注埃及的局势发展。埃及是全球最大的小麦买家，该地区推迟付款以及收紧进口规定令出口商面临不确定性。

美国农业部公布，美国大豆出口销售368,000吨，玉米出口销售152,400吨，这在今日稍早提振了农作物价格，但来自该报告的支撑很快消退。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 468.75 -0.25 -0.05% -2.04% 476.54 49

CBOT玉米 351.75 0.00 +0.00% -1.47% 366.83 33

CBOT大豆 863.25 2.00 +0.23% -0.23% 873.62 52

CBOT稻米 $11.77 $0.00 +0.00% -0.63% $11.51 55

美国原油 $31.12 -$0.29 -0.92% -6.15% $36.62 19

汇率

欧元/美元 $1.086 $0.000 -0.01% -0.65%

美元/澳元 0.698 -0.001 -0.20% +0.40%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/汪红英；审校 张荻/李春喜)