路透基点：宝龙地产寻求2亿美元贷款，为即将到期的债券再融资--TRLPC

路透香港1月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国房地产开发商宝龙地产控股有限公司寻求获得一笔2亿美元的贷款，为一批即将到期的债券再融资。

这家位于上海的房地产开发商正在与几家银行洽商，其中包括中国银行、汇丰和华侨银行。

消息人士说，这笔贷款旨在为该公司票面利率为9.50%、5月到期的8亿元人民币(1.21亿美元)优先票据再融资。

这家在香港上市的公司之前也为票面利率为11.25%、2018年到期的优先票据再融资。该公司在12月24日表示，将用发行于2018年到期之2亿美元7.625%优先票据的所得，赎回于2018年到期的2.5亿美元优先票据。所有未赎回票据将于1月25日全数赎回，赎回价相等于其本金额的105.625%。

这是宝龙地产自2011年3月以来第二次寻求在离岸市场贷款。该公司在2011年3月通过一笔三年期贷款筹得1亿美元。