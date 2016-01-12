路透基点：宝龙地产寻求2亿美元贷款，为即将到期的债券再融资--TRLPC

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
路透香港1月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国房地产开发商宝龙地产控股有限公司寻求获得一笔2亿美元的贷款，为一批即将到期的债券再融资。
这家位于上海的房地产开发商正在与几家银行洽商，其中包括中国银行、汇丰和华侨银行。
消息人士说，这笔贷款旨在为该公司票面利率为9.50%、5月到期的8亿元人民币(1.21亿美元)优先票据再融资。
这家在香港上市的公司之前也为票面利率为11.25%、2018年到期的优先票据再融资。该公司在12月24日表示，将用发行于2018年到期之2亿美元7.625%优先票据的所得，赎回于2018年到期的2.5亿美元优先票据。所有未赎回票据将于1月25日全数赎回，赎回价相等于其本金额的105.625%。
这是宝龙地产自2011年3月以来第二次寻求在离岸市场贷款。该公司在2011年3月通过一笔三年期贷款筹得1亿美元。
宝龙地产开发购物中心、酒店和住宅，其业务集中在中国较发达的长三角地区，尤其是上海。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/20 沪 镇海股份 603637 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 9.40 22.97 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 3.29 22.94 中信建投 1/24 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 *18.85 *20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 1
路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09