香港个股：恒大地产发行总值7亿美元私募票据及优先票据，息率7.8%及8%

路透香港1月12日 - 中国大型房地产商恒大地产 周二称，落实发行2019年到期、本金额分别为4亿美元私募票据及3亿美元优先票据，息率7.8%及8%。

据公告，4亿美元私募票据的购买方为一独立第三方，发售价为本金额的99.625%，每半年支付一次利息。

3亿美元8%优先票据由瑞信 、招商证券（香港）及海通国际 负责销售，发售价为本金额的100%，于2019年1月15日到期，每半年支付一次利息，将于新加坡证券交易所上市。

恒大地产表示，两笔票据发行的估计所得款项净额合计将为6.94亿美元，拟用于为2016年1月19日到期的37亿元人民币9.25%优先票据（以美元结算）以及其他现有债务进行再融资，余款作一般营运资金。

是次发行的优先票据获得惠誉BB-评级，穆迪B3评级。两间信贷评级机构对恒大地产的前景评级均为负面，穆迪周一将恒大的企业评级由B1降至B2，因公司高度购并胃纳和债务支持的购并策略，令财务风险水平上升。

恒大地产此前称，集团自去年中以来透过政府组织的拍卖及挂牌出让，于北京、重庆等城市收购多幅土地，故于日常业务过程中产生额外债务。于2015年6月30日后及截至同年12月25日，集团已产生总金额不少于800亿元人民币（129亿美元）之额外重大借款（扣除还款）。

除上述土地收购之外，恒大地产于12月29日宣布向香港富商郑裕彤旗下周大福企业及新世界中国 收购多项内地房地产项目，涉资共达204亿元人民币。

香港时间10:35，该股涨0.17%，报5.76港元。（完）

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