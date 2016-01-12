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亚洲 | 2016年 1月 12日 星期二 10:54 BJT

《汇市简讯》欧元/美元受到提振，因风险资产涨势消退

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* 风险资产涨势快速消退，日本以外亚洲股票指数仅上涨0.10%

* 沪综指跌1.25%，美国原油期货跌1.40%

* 风险资产涨势消退，在1.5500下方至1.5570激励欧元/澳元买兴

* 欧元/美元微涨至1.0875上方，此前跌至1.0840

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 高琦)

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