背景资料：台湾2012及2008年立法委员选举得票率及席次一览

路透台北1月13日 - 台湾第九届立法委员选举将于1月16日与台湾第14任总统、副总统选举共同举办，目前民进党(绿军)阵营气势较强积极争取过半席次，至于国民党(蓝军)则以50席为目标，市场关注选后立法院蓝绿势力变化，不仅攸关法案审批，也攸关连任多届的立法院龙头宝座是否易主。

根据中央选举委员会资料，此次角逐区域及原住民立委者合计有377人，而在不分区部份则是共18个政党合计推出179位候选人。本次应选席次为113席，包括73席区域立委、34席不分区立委及6席原住民立委。全体当选立委将于2月1日宣誓就任。

台湾于2005年颁布修法，自第七届国会起将立法委员人数减少为113席，选举并改采“单一选区两票”制,即区域选票与政党选票分别投下一票。区域选票选出直辖市、县市73人；平地原住民及山地原住民各3人。

政党选票部份，则是全国不分区及侨居国外国民共34席，以获得5%以上政党的得票比率来分配席次。在各政党当选名单中，女性立委名额不得低于1/2。

台湾每届立法委员任期四年，连选得连任。此次票选出来的第九届立法委员，任期为2016年2月1日至2020年1月31日。

以下为各政党在2012年及2008年选举中获得席次及得票率统计：

2012年第八届 2008年第七届

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政党 席次 区域得票率% 不分区得票率% 席次 区域得票率% 不分区得票率%

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国民党 64 48.1229% 44.5468% 81 53.4780% 51.2322%

民进党 40 44.4499% 34.6178% 27 38.6538% 36.9110%

亲民党 3 1.1242% 5.4861% 1 0.0212% --

台联党 3 -- 8.9560% 0 0.9634% 3.5262%

无党团结联盟 2 1.0766% -- 3 2.2514% 0.7006%

新党 0 0.0825% 1.4888% 0 -- 3.9533%

其它 1 5.1439% 4.9045% 1 6.6928% 3.6767%

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总计 113席 100% 100% 113席 100% 100%

资料来源:中选会选举资料库网站(here)