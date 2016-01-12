《路透晚报》--1月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：2015年经济增速预计约7%，改革措施存在落地难问题--发改委

中国2015年经济运行数据公布在即，国家发改委新闻发言人李朴民周二表示，去年全年主要预期目标可以较好实现，预期全年经济增速在7%左右，并指出2016年经济发展长期向好的基本面没有变。

--中国政策：整合城乡居民基本医保制度，适当提高个人缴费比重--国务院

中国政府网周二发布国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见，要求逐步建立个人缴费标准与城乡居民人均可支配收入相衔接的机制。合理划分政府与个人的筹资责任，在提高政府补助标准的同时，适当提高个人缴费比重。

--中国反腐：公安部原副部长李东生受贿一审获刑15年，受贿逾2,000万

中国中央电视台新闻中心官方微博消息称，中国天津市第二中级人民法院周二对公安部原副部长李东生受贿案作出一审判决，处其有期徒刑15年，没收个人财产100万元人民币。李东生当庭表示不上诉。

【金融】

--中国金融：银监会和中债登指导银行降理财产品收益，控规模防风险--消息

五位消息人士周二透露，中国银监会和中央国债登记结算公司近日非正式指导银行降低理财产品收益率，以控规模防风险。

--中国金融：去年银行业新增不良贷款倍增，净利增速降至2.3%--消息

随着中国制造业去产能、房地产去库存和实体经济去杠杆持续推进，银行业信用风险明显增大。据两位消息人士透露，中国2015年银行业新增不良贷款倍增至逾5,000亿元人民币，全年净利润增速则放缓至2.3%。

--台湾金融：央行指示两大汇银专案进口美元现钞，因应选举变数--消息

三位消息人士透露，因应台湾选举可能变数，两家本地大型外汇银行--兆丰商银及台湾银行应中央银行指示，自国外专案进口美元现钞，总计金额约1.7亿美元，以支应台湾民众结购美元现钞所需。

--中国黄金：2016年1月起启动银行间黄金询价市场做市业务--上海金交所

中国上海黄金交易所称，决定自2016年1月起会同中国外汇交易中心启动银行间黄金询价市场做市业务，正式引入做市商制度，以加强黄金市场基础设施建设，提高银行间黄金询价交易流动性，促进价格发现。

【固定收益】

--中国公开市场：单日净回笼500亿无碍资金平稳，但政策宽松预期仍难消除

中国央行公开市场周二在到期量对冲下，单日净回笼资金500亿元人民币。业内人士称，银行间流动性整体平稳，央行顺势回笼资金丝毫无碍宽松格局；不过因人民币贬值以及外汇储备下降带来的资本外流忧虑仍在，机构对未来政策宽松预期仍在。

--中国债市动态：配置需求火爆现券续走强，国开新债招标定位大幅走低

中国银行间债市周二现券收益率及利率互换(IRS)延续下行，一级市场方面，国开行五期新债招标结果均大幅低于市场预期。交易员表示，尽管并无新的刺激消息，但在平稳的资金面、机构较低的投资风险偏好推动下，配债需求愈发旺盛，债市暖意不断释放。

--中国货币市场：回购利率持稳，逆回购超预期短期流动性无忧

中国银行间市场周二主要回购利率基本稳定。交易员表示，偏松态势未改，资金供给充分，隔夜需求较多；央行逆回购规模略超预期，但对市场影响不大，短期内需关注季度缴税因素，不过料不会带来明显冲击，流动性宽松局面将得以维持。

--新债招标：国开行1-10年增发债收益率均明显低于预期--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的一至10年期固息增发债定位均明显低于预期，其中刚刚结束招标的七及10年期固息增发债中标收益率分别为3.0977%和3.0140%。

【外汇】

--人民币汇率：央行将维持人民币兑一篮子货币基本稳定--首席经济学家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏周一表示，加大参考一篮子货币的力度，保持一篮子汇率的基本稳定，是在可预见的未来人民币汇率形成机制的主基调。而人民币兑美元的双向波动将会加大。

--CNH动态：离岸即期“V”字上攻逼空头，短期拆借利率飙升惊市场

离岸人民币兑美元即期连续两日上演“V”字反攻，周二早盘一度涨至6.5660，较上周四创的历史新低反弹近2,000点，与在岸即期利差从前几日的逾千点迅速收敛并一度倒挂。更让投资者目瞪口呆的是，流动性紧张已至“揪心”程度，离岸人民币隔夜掉期隐含利率周二一度触及纪录高位82%。

--中国汇市：人民币早盘小升走稳，监管层引导离岸大涨致两地点差一度倒挂

人民币兑美元即期周二早盘小升走稳，中间价持稳引导市场预期。离岸CNH在监管层引导下大涨，两岸点差迅速收窄一度倒挂。交易员称，央行大力出手效果明显，春节前料汇价看稳，但中长期人民币贬值压力不减。

--券商观点：人民币兑美元今年料仅小贬5%，然资本外流和贬值压力仍大--瑞银

瑞银证券最新策略报告指出，近期人民币兑美元明显贬值引市场高度关注，并增加了其对中国央行汇率政策方向和未来续贬空间的担忧，瑞银大中华区首席经济学家汪涛和中国经济学家张宁最新观点认为，年度人民币贬值空间仍将有限，但资本外流和贬值压力则仍较大。

--投行观点：中国出售外汇储备资产很快将不仅限于美国公债--美银美林

美银美林周一表示，中国出售的外汇储备资产可能很快将扩展至美国公债之外，美国公司债和欧元区主权债券在中国政府最可能抛售的资产之列。

--投行观点：摩根士丹利成第二家下调人民币预期的大投行

摩根士丹利周一下调对人民币的预期，成为近日世界上第二个这样做的大投行，对资本外流、中国经济及金融市场相关担忧与日俱增做出反应。摩根士丹利将2016年底美元/人民币汇率预估由6.80修正为6.98，2017年底预估从7.07修正为7.31。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，3,000点整数关口多空争夺激烈

中国股市沪综指周二小幅收升，多空围绕3,000点整数关口进行争夺。分析师指出，在利空因素明朗后，此前的恐慌性杀跌力度有所减弱，市场存在超跌反弹的要求，但量能不足下，沪综指5日均线料对大盘构成短期阻力。

--《焦点》中国股市最近重挫，不能怪罪经济

中国股市跌势再起，令全球投资者担忧全球第二大经济体的状况，但鲜有证据显示其经济前景最近几周已经急剧恶化。2015年中国经济成长稳步放缓，现在经济学家对于何时可能触底看法分歧。但汽车和房地产销售正在显露活力，而且很少有人预测中国经济“硬着陆”，就像最近股市急挫可能预示的那样。

--《焦点》中资团队以10亿美元收购德国克劳斯玛菲，创下对德最大投资案

以国营企业中国化工集团公司为首的中国投资团队周一同意斥资约10亿美元收购德国克劳斯玛菲集团(KraussMaffei)，为中国投资者迄今对德国企业最大一宗收购案。

--中国个股：万达集团计划将传奇影业和自家电影制作子公司合并后上市

中国房地产与投资企业--大连万达集团的董事长王健林周二在记者会上表示，该公司计划将新近收购的好莱坞电影制作公司传奇影业(Legendary Entertainment)与自身的电影制作子公司合并，并寻求让合并后的业务在股市上市。

--汽车产业：中国2015年全年汽车销量同比增长4.7%--中汽协

中国汽车工业协会(中汽协)周二公布，中国2015年全年汽车销量同比增长4.7%至2,460万辆，上年涨幅为6.9%。中国2016年汽车销量预计增长6%，去年增加4.7%。

--中国金属：六家中国公司拟成立合资公司收储原铝--安泰科

据有政府背景的研究公司安泰科周二的一份报告称，六家中国公司考虑成立合资公司，收储中国的原铝。

--中国个股：昆仑万维拟以9,300万美元收购美国社交网络Grindr60%股权

中国大型网络游戏企业--昆仑万维周一稍晚公告称，拟以约9,300万美元收购美国New Grindr LLC的60%股权，后者是全球最大的同性恋社交网络。 (完) (整理 林高丽; 审校 张喜良)