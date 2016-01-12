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货币新闻 | 2016年 1月 12日 星期二 11:08 BJT

全球金属：预计到2019年全球铜矿年产能将达到2,700万吨--ICSG

路透伦敦1月11日 - 国际铜业研究组织(ICSG)周一公布，全球铜矿年产能预计将每年增长5%左右，到2019年达到2,700万吨。

“基于当前设施及已宣布的项目进展情况，到2019年，铜矿年产能预计将...(显示)较2015年水平增长大约440万吨或20%，”ICSG称。

“到2019年全球铜精炼年产能将达到2,970万吨，较2015年全年水平增长240万吨或9%。”

中国的铜冶炼产能在2000-2015年增长约470万吨，预计2019年之前每年继续增加150万吨。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

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