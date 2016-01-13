《中国2016年已发行企业债一览表》--1月13日

(亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *福建投资 15 8 1/12簿记建档 3.20% 上限4.50% AAA 7.52 附第五年末选择权 开发集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *重庆两江新区 28 5 1/12簿记建档 3.17% 上限4.00% AAA 8.10 3-5年末还30%、30%和40% 开发投资集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 常德城市 19 7 1/11簿记建档 3.59% 上限5.00% AA 8.89 第3-7每年末还20%本金 建设投资集团 中债信用增进公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 江西投资集团 10 10 1/8簿记建档 3.70% 上限4.80% AA+ 8.58 附第五年末选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 十堰市城市 15 10 1/8簿记建档 4.88% 上限6.00% AA 3.3067 第3-6年末还10%本金 基础设施建设投资 第7-10每年末还15%本金 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 湖南邵东 10 7 1/8簿记建档 6.50% 上限6.98% AA- 1.31 第3-7每年末还20%本金 创新创业示范基地建设专项债券 国有土地使用权抵押担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 枝江市国有 8 7 1/8簿记建档 4.78% 上限6.00% AA 4.15 第3-7每年末还20%本金 资产经营中心 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 平阳县 15 7 1/7簿记建档 4.97% 上限6.00% AA 2.53 第3-7每年末还20%本金 国资发展 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 仪征城市 7 7 1/7簿记建档 4.63% 上限5.90% AA 4.94 第3-7每年末还20%本金 建设发展 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 西安沣东 20 7 1/7簿记建档 4.67% 上限5.60% AA 2.44 第3-7每年末还20%本金 发展集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 江苏如东县 12 7 1/7簿记建档 4.57% 上限5.50% AA 4.3917 2-3每年末还5%、15%本金 2013-2017年棚户区 4-7每年末还20%本金 改造项目(一期)项目收益债 江苏信用再担保提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 上海城建集团 20 7 1/5簿记建档 3.50% 上限4.50% AAA 5.84 第3-7每年末还20%本金 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 贵州东湖 8 7 1/5簿记建档 5.18% 上限6.00% AA 1.975 第3-7每年末还20%本金 新城市建设投资 自有土地使用权担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 合计 187