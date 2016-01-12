美国能源：2月页岩油日产量料减少11.6万桶，与1月降幅相当--EIA

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
路透纽约1月11日 - 周一的美国数据显示，美国2月页岩油产量料连续第七个月下滑，降幅与前月大致相同，开采商设法从每口新井再多开采出一些原油。
美国能源资料协会(EIA)钻探活动报告称，2月产量料较1月下降11.6万桶至每日480万桶。
这与1月降幅预估大致相当，尽管有人预期，随着企业削减开支，产量下降的速度将开始加快。
如果上述预估值准确，美国页岩油日产量将自2015年3月的峰值下降63.8万桶，下降速度远远慢于许多分析师几个月前的预估。页岩油公司在原油市场崩跌的情况下减产仍然较慢，更加剧了油价跌势，使之在本周跌至13年低点附近。
北达科他和蒙大拿州的Bakken油田日产量料减少2.4万桶，德克萨斯州南部Eagle Ford油田日产量料下降7.2万桶。
2月天然气产量料将连续第八个月下降，降至每日437亿立方英尺，为2015年2月以来最低。根据IEA数据统计，这比1月日产量减少4亿立方英尺，为2015年1月以来最大单月降幅。(完)
(编译 郑茵 审校 王洋)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
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路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09