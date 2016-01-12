美国能源：2月页岩油日产量料减少11.6万桶，与1月降幅相当--EIA

路透纽约1月11日 - 周一的美国数据显示，美国2月页岩油产量料连续第七个月下滑，降幅与前月大致相同，开采商设法从每口新井再多开采出一些原油。

美国能源资料协会(EIA)钻探活动报告称，2月产量料较1月下降11.6万桶至每日480万桶。

这与1月降幅预估大致相当，尽管有人预期，随着企业削减开支，产量下降的速度将开始加快。

如果上述预估值准确，美国页岩油日产量将自2015年3月的峰值下降63.8万桶，下降速度远远慢于许多分析师几个月前的预估。页岩油公司在原油市场崩跌的情况下减产仍然较慢，更加剧了油价跌势，使之在本周跌至13年低点附近。

北达科他和蒙大拿州的Bakken油田日产量料减少2.4万桶，德克萨斯州南部Eagle Ford油田日产量料下降7.2万桶。

2月天然气产量料将连续第八个月下降，降至每日437亿立方英尺，为2015年2月以来最低。根据IEA数据统计，这比1月日产量减少4亿立方英尺，为2015年1月以来最大单月降幅。(完)