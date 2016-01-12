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亚洲 | 2016年 1月 12日 星期二 11:49 BJT

《全球汇市》美元兑日圆回落，因油价继续下挫

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0879 1.0859 +0.18 +0.17 1.0860

美元/日圆 117.44 117.75 -0.26 -2.38 120.30

欧元/日圆 127.78 127.85 -0.05 -2.06 130.47

美元/瑞郎 0.9993 1.0015 -0.22 -0.25 1.0018

英镑/美元 1.4534 1.4538 -0.03 -1.38 1.4738

美元/加元 1.4227 1.4214 +0.09 +2.80 1.3839

澳元/美元 0.6982 0.6993 -0.16 -4.03 0.7275

新西兰元/美元 0.6557 0.6554 +0.05 -3.93 0.6825

澳元/日圆 82.000 82.320 -0.39 -6.41 87.620

新西兰元/日圆 77.000 77.180 -0.23 -6.07 81.980

英镑/日圆 170.70 171.22 -0.30 -3.68 177.22

澳元/新西兰元 1.0646 1.0657 -0.10 -0.17 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/王颖/李爽/孙茉莉; 审校 张明钧/白云/高琦/张若琪)

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