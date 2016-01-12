《全球汇市》美元兑日圆回落，因油价继续下挫

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0879 1.0859 +0.18 +0.17 1.0860
美元/日圆 117.44 117.75 -0.26 -2.38 120.30
欧元/日圆 127.78 127.85 -0.05 -2.06 130.47
美元/瑞郎 0.9993 1.0015 -0.22 -0.25 1.0018
英镑/美元 1.4534 1.4538 -0.03 -1.38 1.4738
美元/加元 1.4227 1.4214 +0.09 +2.80 1.3839
澳元/美元 0.6982 0.6993 -0.16 -4.03 0.7275
新西兰元/美元 0.6557 0.6554 +0.05 -3.93 0.6825
澳元/日圆 82.000 82.320 -0.39 -6.41 87.620
新西兰元/日圆 77.000 77.180 -0.23 -6.07 81.980
英镑/日圆 170.70 171.22 -0.30 -3.68 177.22
澳元/新西兰元 1.0646 1.0657 -0.10 -0.17 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/王颖/李爽/孙茉莉; 审校 张明钧/白云/高琦/张若琪)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/20 沪 镇海股份 603637 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 9.40 22.97 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 3.29 22.94 中信建投 1/24 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 *18.85 *20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 1
路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09