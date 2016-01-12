更新版 1-美国FED：2016年升息四次并非确凿无疑--达拉斯联储总裁柯普朗

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
“去年8月和9月我们就经历了这种情况，我们当时暂缓行动，观望形势进展，这是正确的处理方式，我们最终发现，基本经济状况依然不错，”柯普朗表示。
“要随着形势发展耐心评估经济数据，这个时间是必须要花的，”柯普朗对记者表示。
柯普朗说，他不能确定美联储1月底的下次政策会议之前是否会有足够多的经济数据出炉，为届时升息提供理由，但“从现在到3月份这段时间，我认为会有足够多的数据以供参考。”
柯普朗的讲话与当日稍早亚特兰大联储总裁洛克哈特的讲话有所不同，后者称，即便到了3月，可能也不会有足够多的数据支持升息。
但柯普朗称，他对中国市场震荡对美国经济的影响暂不做出判断。
“我们必须注意基本经济形势，我们当然也必须观察金融环境的情况，”他说，并称市场波动无常，这周的走势和下周就有可能不同。
“你得等上一段时间，看看形势如何发展，”他说。(完) (编译 汪红英/王颖；审校 徐文焰/白云)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
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路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09