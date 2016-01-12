更新版 1-美国FED：2016年升息四次并非确凿无疑--达拉斯联储总裁柯普朗

“去年8月和9月我们就经历了这种情况，我们当时暂缓行动，观望形势进展，这是正确的处理方式，我们最终发现，基本经济状况依然不错，”柯普朗表示。

“要随着形势发展耐心评估经济数据，这个时间是必须要花的，”柯普朗对记者表示。

柯普朗说，他不能确定美联储1月底的下次政策会议之前是否会有足够多的经济数据出炉，为届时升息提供理由，但“从现在到3月份这段时间，我认为会有足够多的数据以供参考。”

柯普朗的讲话与当日稍早亚特兰大联储总裁洛克哈特的讲话有所不同，后者称，即便到了3月，可能也不会有足够多的数据支持升息。

但柯普朗称，他对中国市场震荡对美国经济的影响暂不做出判断。

“我们必须注意基本经济形势，我们当然也必须观察金融环境的情况，”他说，并称市场波动无常，这周的走势和下周就有可能不同。