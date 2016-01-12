中国货币市场：回购利率持稳，逆回购超预期短期流动性无忧

路透北京1月12日 - 中国银行间市场周二主要回购利率基本稳定。交易员表示，偏松态势未改，资金供给充分，隔夜需求较多；央行逆回购规模略超预期，但对市场影响不大，短期内需关注季度缴税因素，不过料不会带来明显冲击，流动性宽松局面将得以维持。

“今天利率变动不大，一早上还有减点出的。昨天一些大行供给稍有减少，不过今天供给还算充足，需求方面也没问题，还是隔夜需求的多。”华东一银行交易员说。

她并表示，虽然今日逆回购到期规模较大，但央行的操作规模也略超预期，惟对市场影响不明显，“下周有缴税，但应该问题不大。”

中国央行公开市场周二在到期量对冲下，单日净回笼资金500亿元人民币。业内人士称，银行间流动性整体平稳，央行顺势回笼资金丝毫无碍宽松格局；不过因人民币贬值以及外汇储备下降带来的资本外流忧虑仍在，机构对未来政策宽松预期仍在。

受访交易员并认为，在央行中间价引导下人民币汇率企稳，而国内基本面持续低迷，且今年经济反弹概率较低，市场宽松预期挥之不去，中长期来看，货币政策的宽松姿态不会改变，流动性不成问题；即便特殊时点资金面有所波动，但相信央行会借助公开市场等工具及时维稳。

人民币兑美元即期 周二早盘小升走稳，中间价持稳引导市场预期。离岸CNH 在监管层引导下大涨，两岸点差迅速收窄一度倒挂。交易员称，央行大力出手维稳效果显着，春节前料汇价看稳，但中长期人民币贬值压力不减。

中国国家发改委新闻发言人李朴民周二表示，2015年全年主要预期目标可以较好实现，预期全年经济增速在7%左右，城镇新增就业1,300万人，与预期增长目标基本一致。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9240 1.9263 -0.23

七天 2.2771 2.3049 -2.78

14天 2.7181 2.7144 +0.37

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9750 0.8450 +113.00

七天 2.1400 1.8650 +27.50

14天 2.1200 2.0850 +3.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9400 1.9500 -1.00

七天 2.3600 2.4000 -4.00

14天 2.7000 2.7500 -5.00

Shibor

其中:隔夜 1.9510 1.9510 +0.00

七天 2.3000 2.3030 -0.30

三个月 3.0530 3.0585 -0.55