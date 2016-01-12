《中国公开市场回购未到期一览表》--1月12日

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2016/1/14 7 2.25% 700 2016/1/19 7 2.25% 800 当月累计 1,500 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (发稿 吴芳； 审校 吕雯瑾)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/20 沪 镇海股份 603637 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 9.40 22.97 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 3.29 22.94 中信建投 1/24 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 *18.85 *20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 1
路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09