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亚洲 | 2016年 1月 12日 星期二 12:17 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--1月12日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览：

    累计未到期余额: 0

    到期日     操作期限(天)   中标利率(%)    到期量(亿元)
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    暂无
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    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览：
    
    累计未到期余额: 1,500亿元
     
    到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)    
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    2016/1/14       7          2.25%           700    
    2016/1/19       7          2.25%           800 
        
                      当月累计 1,500
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    
    注：正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 吕雯瑾)

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