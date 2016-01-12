中国汇市：人民币早盘小升走稳，监管层引导离岸大涨致两地点差一度倒挂

* 人民币早盘小升走稳

* 中间价持稳引导预期

* 监管层引导离岸大涨

* 两地点差迅速收窄一度倒挂

* 市场情绪谨慎短期看稳

路透北京1月12日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小升走稳，中间价持稳引导市场预期。离岸CNH 在监管层引导下大涨，两岸点差迅速收窄一度倒挂。交易员称，央行大力出手效果明显，春节前料汇价看稳，但中长期人民币贬值压力不减。

他们并指出，若无监管层大力干预，离岸人民币难有如此迅猛涨势；但干预撤出后离岸人民币料将下跌。两地点差收窄让在岸做空人民币的情绪更加谨慎。连日维稳后市场对人民币贬值幅度的预期亦在改变，但贬至何处尚不清楚。

“央妈一句话，（点差）1,500变50。”一外资行交易员称。

“今年以来人民币贬值太快，一周近一千点，如果不干预大家就更慌张，会影响市场对人民币的信心。11、12月只是银行间，现在连老百姓都排队去换美金了。”另一外资行交易员称。

离岸人民币兑美元即期 连续两日上演反攻行情，稍早一度涨至6.5660，与在岸即期价差出现倒挂。

中国人民银行研究局首席经济学家马骏周一稍晚表示，加大参考一篮子货币的力度，保持一篮子汇率的基本稳定，是在可预见的未来人民币汇率形成机制的主基调。而人民币兑美元的双向波动将会加大。

北京时间11:51，人民币兑美元 即期报6.5738元，上日收报6.5822元。今日人民币兑美元中间价 报6.5628元，上日中间价为6.5626元。人民币兑美元即期成交额 为81.16亿美元，上日半日为145.06亿美元。

全球汇市方面，美元在周二亚洲盘初持于隔夜水平，从近来的波动走势中暂时舒一口气，兑日圆维持在逾四个月低点上方，兑英镑距离五年半高点不远。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.92元, 上日尾盘为6.93元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5904/6.593元, 上一交易日尾盘报6.584元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5733。外汇交易中心自1月4日起，每天公布11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。