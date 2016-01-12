中国汇市：人民币早盘小升走稳，监管层引导离岸大涨致两地点差一度倒挂

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
* 人民币早盘小升走稳
* 中间价持稳引导预期
* 监管层引导离岸大涨
* 两地点差迅速收窄一度倒挂
* 市场情绪谨慎短期看稳
路透北京1月12日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小升走稳，中间价持稳引导市场预期。离岸CNH 在监管层引导下大涨，两岸点差迅速收窄一度倒挂。交易员称，央行大力出手效果明显，春节前料汇价看稳，但中长期人民币贬值压力不减。
他们并指出，若无监管层大力干预，离岸人民币难有如此迅猛涨势；但干预撤出后离岸人民币料将下跌。两地点差收窄让在岸做空人民币的情绪更加谨慎。连日维稳后市场对人民币贬值幅度的预期亦在改变，但贬至何处尚不清楚。
“央妈一句话，（点差）1,500变50。”一外资行交易员称。
“今年以来人民币贬值太快，一周近一千点，如果不干预大家就更慌张，会影响市场对人民币的信心。11、12月只是银行间，现在连老百姓都排队去换美金了。”另一外资行交易员称。
离岸人民币兑美元即期 连续两日上演反攻行情，稍早一度涨至6.5660，与在岸即期价差出现倒挂。
中国人民银行研究局首席经济学家马骏周一稍晚表示，加大参考一篮子货币的力度，保持一篮子汇率的基本稳定，是在可预见的未来人民币汇率形成机制的主基调。而人民币兑美元的双向波动将会加大。
北京时间11:51，人民币兑美元 即期报6.5738元，上日收报6.5822元。今日人民币兑美元中间价 报6.5628元，上日中间价为6.5626元。人民币兑美元即期成交额 为81.16亿美元，上日半日为145.06亿美元。
全球汇市方面，美元在周二亚洲盘初持于隔夜水平，从近来的波动走势中暂时舒一口气，兑日圆维持在逾四个月低点上方，兑英镑距离五年半高点不远。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.92元, 上日尾盘为6.93元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5904/6.593元, 上一交易日尾盘报6.584元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5733。外汇交易中心自1月4日起，每天公布11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
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路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09