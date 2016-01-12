台湾货币市场：短率仍持稳，银行领新钞后周转金水位偏低

* 短率仍持稳，领新钞后银行周转金水位偏低

* 放款和国库借款多令部分公股银行资金较少

* 跨农历年短票渐成主流

记者 高洁如

路透台北1月12日 - 台湾银行间短率周二仍持稳。资金调度人士表示，不少银行领了新钞后，周转金水位偏低，致市场资金需求升高，但也不到紧缺的程度，需求和供给都算平稳。

也有银行交易员指出，近期放款金额升高，尤其是大型公股银行，可能因为国库借款多一些，使得原本较为充裕的公股银资金并没有太过充裕。

〞大家拿钱的意愿变高，很值得开心，〞一位外商银交易员说。

但她同时表示，市场终于有需求，但也不至于到紧张的程度，目前属于分配不均，若有资金需求还是可以调得到资金，不算困难。

也有小型银行交易员表示，近期的市况平平，各银行的资金水位没有过多，尤其是外资卖超台股，也有汇出，外商的资金水位也没有先前充裕。

本地时间14:56 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.426 33.651 台湾加权股价指数<.TWII 7,768.45 7,788.42 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.233% 0.232% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.230-0.300% 0.210-0.320%

--一周拆款利率区间 0.230-0.360% 0.230-0.370%

**跨农历年短票渐成主流**

在短票市场方面，一位大型票券交易商指出，今日缺口很小，小卖一点票就弭平缺口，更不必拆款， 〞我还怕到后来多钱。〞

交易员表示，跨农历年后的交易，尤其是60天期的交易量愈来愈多，目前已经超过30天期的短票成交金额甚多，预料会渐渐成为主流。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.350%，上日亦同；上日仅在0.35%有成交，前日区间则在0.33-0.37%；上日成交量17.05亿台币，前日102.44亿台币。上日60天期平均利率在0.361%，区间0.31-0.38%，成交量在75.02亿台币。

今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率0.33-0.35%。年关后的成交利率则在0.35-0.36%；均同上日。

台湾央行周二定存单到期金额为5,451亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。

本周央行定存单到期金额达1兆(万亿)145.8亿台币，本周余日的落点分配为：周三1,600.3亿、周四1,914.5亿及周五614亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一的超额准备为167亿台币，累积超额准备为1,539亿台币、加计前期1%的超额准备为4,783亿台币。

**RP市场资金平稳**

债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，资金偏向充裕，利率未有变化，今日寿险有部分走钱，投信也稍受影响，不过银行也有多钱，市场的供给和需求大致平稳。

他们指出，目前市况平平，估计到周五以前可能都是这样的情况。不过周五有公债交割且刚好是月中的需求高峰，两个紧缩效果交互影响，值得留意。

〞跨农历年的交易有渐渐多一点，〞一位大型票券商交易员表示。

今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端在0.35-0.37%，相似上日；短天期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，也同上日。区间高位多是跨年后到期的附买回交易。